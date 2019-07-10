В Исполкоме СНГ в Минске 11 июля состоится очередное V заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
Планируется, что участие в заседании примут главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.
Участники встречи обсудят десять вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, представление интересов Межгоссовета на восьмой сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции в декабре в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Кроме того, члены Межгоссовета подведут итоги выполнения решений своего предыдущего заседания, оценят реализацию Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью и Концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции.
На заседании также будут обсуждаться Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» и ряд других вопросов.
Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. Членами Совета являются руководители уполномоченных компетентных или специализированных органов государств – участников СНГ в сфере противодействия коррупции.
Задачи Совета – определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер противодействия коррупции, оценка выполнения антикоррупционных обязательств государств, координация программ технического содействия в сфере противодействия коррупции.
Совет содействует сближению и гармонизации национального законодательства, разрабатывает предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координирует взаимодействие компетентных органов, а также заинтересованных органов СНГ, обеспечивает реализацию принятых в рамках СНГ документов.
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qimrxhg1 час назад
Очередной капустник за государственный счёт. Тёлок подгонят позже, когда все утомятся от пустозвонства.
Опыт борьбы с коррупцией Таджыкистана будет рассмотрен как особо ценный к принятию повсеместно, т.к. это государственная борьба пчёл с мёдом.