Узбекистан попросил Иран предоставить стране для показа в музее копию страницы из Корана Байсункур, редкой рукописи Священного Корана, хранящегося в Национальном музее Ирана.
Об этом заявил посол Узбекистана Баходир Абдуллаев на встрече с заместителем министра культуры по художественным вопросам Сейедом Мойтаба Хоссейни в Тегеране, передает СА-News.
Сообщается, что каллиграфия для этого издания Корана была заказана Байсункуром Мирзой (1399-1433), внуком правителя Амира Тимура (1336-1405).
Посол выразил пожаление, чтобы иранские каллиграфы создали страницу из копии Корана для будущего показа в Музее исламской цивилизации, который планируют создать в Узбекистане.
Хоссейни ответил, что его отдел будет вести переговоры с должностными лицами Организации по культурному наследию, туризму и ремеслам.
Согласно исследованию, опубликованному Колумбийским университетом в Нью-Йорке, Коран был впервые замечен в наше время путешественником Джеймсом Билли Фрейзером в Кучане во время путешествия по Хорасану.
Некоторые страницы Корана находятся в иранских и зарубежных коллекциях. Другие страницы хранятся в библиотеке Астан Кодс в Мешхеде и в Национальном музее Ирана.
Существует точка зрения, что знаменитый Коран Байсонкура (завершен в 1433 г.), от которого сохранилось лишь несколько листов, был переписан им самим.
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