В американском городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров.
Мероприятие проводилось на ипподроме при казино Emerald Downs, пишет Медуза.
Всего в забеге участвовали 25 динозавров. Соревнование вышло драматичным — один из тираннозавров упал прямо посреди трека, а победил в итоге динозавр под номером 13.
Забег организовали сотрудники вашингтонской компании, занимающейся борьбой с насекомыми и грызунами. Раньше они уже устраивали забеги в тогах и гавайских нарядах.
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