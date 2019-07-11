АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Состоится 19-ая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли республики. Сенаторы рассмотрят 16 ранее одобренных нижней палатой Таджикистана законов

- В штаб-квартире СНГ в Минске состоится заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

- В Душанбе представительство ОБСЕ организует двухдневный тренинг для журналистов по этике.

- В городе Кванджу (Южная Корея) стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представят 4 спортсмена.

- В Таиланде проходит Чемпионат Азии среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе, где участвует сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ИЮЛЯ

1973 – Открылся первый детский широкоэкранный кинотеатр «Орленок»

2009 – В ходе спецоперации по обезвреживанию незаконной вооруженной группировки в Тавильдаринском районе был убит бывший полевой командир ОТО, экс-министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Мирзо Зиеев.

2018 – В Португалии завершилось празднование алмазного юбилея Ага Хана IV

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ИЮЛЯ

1911-1989 – Родился Народный гафиз Таджикистана Пир Садиров.

1942 – Родился танцовщица, Народная артистка Таджикистана Гавхар Мирджумаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.