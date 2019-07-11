10 июля по итогам заседания Совета Маджлиси милли Маджлиси Оли республики соответствующему комитету верхней палаты парламента Таджикистана было поручено выяснить число райцентров, которые распологаются в кишлаках.

На заседании Совета было рассмотрено предложение правительства Таджикистана о придании статуса поселка кишлаку Ховалинг, в котором расположен центр одноименного района, сообщил «АП» Навруз Курбонзода, помощник спикера верхней палаты парламента страны по связам со СМИ и неправительственными организациями.

Махмадсаид Убайдуллоев также поручил, чтобы после точного подсчета количества райцентров, расположенных в кишлаках, подготовить проект соответствующего решения Маджлиси милли по данному вопросу.

В верхней палате парламента Таджикистана «АП» разъяснили, что статус поселка кишлак Ховалинг получил, так как в последние годы заметно благоустроился, там построены современные здания социально-культурного назначения, парк культуры и отдыха, административные здания.

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