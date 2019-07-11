Постановлением правительства Таджикистана утвержден перечень преступлений, связанных с торговлей людьми.

Постановление принято 2 июля этого года

Документом МВД республики поручается вести единый учет преступлений, связанных с торговлей людьми, в соответствии с настоящим перечнем.

Отмечается, что перечень составлен в соответствии со статьёй 6 Закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».

Перечень преступлений, связанных с торговлей людьми

К преступлениям, связанным с торговлей людьми, относятся противоправные действия, предусмотренные следующими статьями УК РТ:

- похищение человека (пункты "б" и "в" части 3 статьи 130);

- торговля людьми (статья 130(1);

- незаконное лишение свободы (пункт "б" части 3 статьи 131);

- торговля детьми (статья 167);

- использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (статья 241(2);

- незаконное пересечение государственной границы Республики Таджикистан (часть 3 статьи 335);

- организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан (часть 3 статьи 335(1);

- организация незаконной миграции (статья 335(2);

- похищение и повреждение документов, штампов, печатей (часть 3 статьи 339);

- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (часть 3 статьи 340).

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