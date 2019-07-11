По факту совершения убийства с особой жестокостью сотрудниками милиции задержан 15-летний житель Варзобского района.

Он в ночь с 6 на 7 июля на территории дома отдыха «Нилан» Варзоба после ссоры с 25- и 13-летними жителями Душанбе, избил их до смерти обухом топора, сообщает пресс-центр МВД страны.

О причинах ссоры не сообщается.

«Тела убитых он сбросил в реку Душанбинка, позже они были найдены ниже по течению, - сообщает пресс-центр.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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