Новые эксклюзивные центры обслуживания абонентов Tcell открыли свои двери абонентам джамоатов Сурх (Исфара), Пунук (Аштский район), Вору и рядом с контрольно-пропускным пунктом «Саразм» (Пенджикент) Согдийской области.

Теперь местные жители смогут с лёгкостью получить все необходимые консультации напрямую от специалистов Tcell: выбрать необходимый тарифный план и услуги, подключить или перерегистрировать SIM-карты Tcell, пополнить счет, скачать и зарегистрироваться в приложениях Tcell, таких как «ТезСум» и «Чи Гап».

Кроме того, новые центры обслуживания позволят обеспечить клиентам высочайший уровень сервиса, оперативный доступ к необходимой информации и индивидуальный подход, учитывающий специфику потребностей каждого абонента.

Новые центры обслуживания Tcell расположены в удобных для абонентов локациях: в центрах джамоатов, рядом с большими рынками. Открытие данных центров Tcell значительно упростит абонентам замену и перерегистрацию SIM-карт: для совершения данных процедур раннее им приходилось отправляться в административные центры Исфары и Ашта.

Необходимо отметить, что центр обслуживания абонентов, открытый в Саразме, расположен на приграничной зоне. Это значительно упростит доступ к сервисам Tcell для гостей из соседнего Узбекистана. Теперь туристы смогут не только приобрести SIM-карту и подключить её на выгодный тариф, но и произвести замену SIM-карты и с оперативностью рассчитаться за услуги связи.

До конца текущего года компания планирует открыть около 15 центров обслуживания абонентов на Севере Таджикистана, в том числе и на приграничных территориях.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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