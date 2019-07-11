Бросившая ребенка в общественном туалете узбекистанка забеременела от двоюродного брата. Она попыталась избавиться от младенца из-за страха перед родственниками, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Комитет женщин Узбекистана.

Боясь гнева отца и других родственников, девушка решила избавиться от ребенка. Помогла ей мать, которая знала о беременности дочери.

2 июля около 15:00 Ф. Т. родила ребенка в женском туалете на рынке «Хабибад» в махалле Лолазор города Денау Сурхандарьинской области и, бросив его в выгребную яму, покинула помещение. Зашедшая после нее в туалет женщина услышала плач младенца, обнаружила его и позвала людей.

Сотрудники МВД и врачи достали ребенка и оказали помощь. Позже в Минздраве рассказали, что новорожденный был доставлен в областной перинатальный центр №2 в тяжелом состоянии, но его удалось спасти. В настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное.

По данным комитета, 20-летняя Ф. Т. из многодетной семьи – у нее есть три сестры и два брата. У нее среднее специальное образование. Отец не разрешил ей работать вне стен дома, и она занималась шитьем. Ее 29-летний двоюродный брат живет в той же махалле.

Комитет женщин связался с семьей девушки и попросил отца и других членов семьи не принимать поспешных решений.

В отношении Ф. Т. правоохранительные органы возбудили дело по статьям 25 («Покушение на преступление») и 99 («Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка») Уголовного кодекса Узбекистана. Будут ли приняты какие-либо меры к отцу ребенка, не сообщается.

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