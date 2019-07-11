15 июля пройдёт сессия народных депутатов города Душанбе. До заседания мэр столицы Рустам Эмомали поручил депутатам встретиться с населением, чтобы узнать потребности людей.

А мы спросили в Facebook у жителей столицы, встречались ли они когда-нибудь со своим депутатом? И что бы хотели ему сказать при встрече?

Как оказалось, большинство в глаза не видели своих депутатов, не знают их имен, но очень хотели бы пообщаться (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

Манижа Фирдавси: «Мы нашего депутата не то, что видеть, даже не знаем ни его, ни его фамилию...».

Наргис Халимова: «Понятия не имею, кто наш депутат, я его не выбирала это точно. Никогда его не видела, где он встречается с избирателями, понятия не имею. И за какие такие дела, где и перед кем он отчитывается, тоже не знаю. Секрет!»

Впрочем, не знают своих депутатов не только жители столицы:

Emsi Emin: А я, и не помню кто наш депутат по рушанскому округу. И в жизни не видел их. Правда я даже не знаю, кто у нас министр по финансам или по экономике. А вопросов, конечно, есть очень много к ним всем».

Хотя кто-то их все же видел. Правда, не так как хотелось бы…

Khursheda Abdullaevna: «А где их можно встретить? Я только вижу, как они со скоростью света мимо проезжают!»

Shuhrat Homidov: «У меня была случайная встреча с нашим депутатом, в одном заведении. Он был пьян как свинья. Я так ему и сказал - Свинья».



А вопросы и проблемы у жителей такие:

Ze Bo: «При встрече я задам такой вопрос! Где тебя носит?»

Гуля Азимова: «Очень хочу встретиться и узнать, когда получим долгожданные квартиры от застройщика, которые ждём третий год».

Gulnoza Davlatova: «Проблема воды на Профсоюзах, 11 микрорайон когда решитсяяяяя? Почасово дают воду. Ещё объявили год чистой воды».

«У вас хотя бы почасовой дают, у нас вторую неделю нет воды на Испечаке у нескольких домов», - жалуется Магомед Насуллаев.

Не обошлось без претензий со стороны вкладчиков:

«ВОЗВРАТ ВКЛАДОВ "ТАЖИКСОДИРОТБАНКА" ЛЮДЯМ! 70% ВКЛАДЧИКОВ - ЖИТЕЛИ ДУШАНБЕ, УВАЖАЕМЫЙ МЭР!», - судя по заглавным буквам поста Татьяна Захаркина не может получить свои деньги уже очень долго.

«Если они есть, при встрече сказал бы, какого хрена вы спите на заседаниях, за вас кто-то голосует», - ругнулся пользователь ФБ Комил Джураев.

Тех, кто не верит в то, что депутаты как-то могут помочь в решении их проблем, было достаточно:

Натали Градусова: «А толку с ними встречаться. Много обещают, а с мертвой точки ничего не сдвигается. Пустая болтология. Депутаты думают о своем кармане, а не о проблемах населения. Ни разу за свои годы, а я уже на пенсии, депутата не видела и не слышала, чтобы он выполнил то, что обещал. Даже и голосовать никогда за них не хожу».

Субхидин Якубович Мухидинов задается вопросом: «Как узнать кто наш депутат?»

И ему отвечает Нисо Давлатшоева: «А он вообще не нужен. По всем проблемам все сразу на сайт президента пишут».

Maesara Eschankulova: «Когда им голос нужен, ходят по улицам. А потом ветра в поле ищи. В жизни не видела депутатов никаких».

А кое-кто считает, что от народных избранников одни только проблемы:

«Нафиг не сдались никакие чиновники. После них одни проблемы только начинаются - то клянчат в угрожающей форме деньги, которых вечно нет в их бюджетах, а у населения типа в каждом доме или по печатному станку или филиал швейцарского банка; то мешают спокойно жить - тут стоят нельзя, тут вешать ничего нельзя, там вообще типа запретная зона. Спасибо, …цать раз проходили уже», - возмущается Lyudmila Alexandrovna.

И все равно надеются на чудо:

Холбай Менглибаев: «Хотим, чтобы чиновники строили заводы, фабрики, искоренили коррупцию, а не думали только о своём кармане».

И чудо, кстати, случилось, в постах появился настоящий депутат. Женщина.

Шахло Ватанова: «Я депутат! И мой участок Гипрозем от школы 50 до бывшего авторынка. Я встречаюсь регулярно со своими жителями в школе 50, и меня знают в лицо и мирные жители, и ночные хулиганы. Меня выбирали жители этого микрорайона. Мне за это не платят денег».

Она попыталась ответить скопом сразу на несколько претензий от пользователей:

«Иногда мы с трудом собираем жителей на встречи, так как многие равнодушны к общественной жизни своего микрорайона, улицы, подъезда и т.д. А мы все равно решаем и передаём все пожелания, проблемы помогаем решать. Многие проблемы не доходят до мэра, так как мы можем их решить и сами, пользуясь законами нашей республики о правах народа.

«Да зарплаты мы не поднимаем, заводы не строим. Но улицы привести в порядок, установить светофоры, помочь привлечь госорганизации по очистке каналов арыков и улиц. Это мы МОЖЕМ!

«Если не убирают вовремя мусор машины и т.д. решаем и даже не только на своих участках! Многие с ФБ обращались. Мы помогали!»

Но после перепалки с несколькими пользователями, Шахло Ватанова справедливо заметила:

«А вы кому помогли? Что вы сделали кроме слов? К кому обратились? Элементарно даже не спросили кто ваш депутат. И живёте ли вы вообще в Душанбе?»

Ее поддержала и другая жительница столицы:

Гульчехра Шарипова: «Дорогие друзья, депутаты городского маджлиса гор. Душанбе работают на общественных началах, т.е. без зарплаты, при этом от основной работы не освобождены. Встречи с населением проводятся каждый квартал. О выявленных проблемах, изложенных жителями подготавливается информация, которая сдаётся в орготдел гор. Душанбе. Если вы не владеете информацией о работе депутатов города Душанбе, спросите в орготделе».

И все же некоторые предпочли адресовать свои вопросы напрямую мэру столицы:

Азиза Ашурова: «…Давно хотела обратиться к нашему Уважаемому мэру с просьбой разобраться с отделением ЗАГС Шаартузкого района. Коррупция на первом месте. Все архивные документы с ошибками, если вдруг вы туда попадёте, ждёт вас сюрприз, вы себя в архиве и в их записях не узнаете, вы там как другой человек. И для этого придётся куча денег отдать. Везде цена на то, чтобы поменять свидетельство о рождении примерно 50 с., а там 120 берут. Каждый раз, когда они выдают метрики, всегда пишут с ошибками, бывали случаи, когда они даже теряли. А недавно моя мама меняла свою метрику на новую, ей даже в графе пол написали «Мард», что на это сказать. Работают одним словом необразованные…».

Сабрина Хакимова: «Уважаемый Рустам Эмомали лучше организуйте встречу с вами ....Вот бы услышали много чего нового!!! А депутатов мы знать-то не знаем...».

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