Синдром боли у младенцев в Таджикистане был тщательно изучен 15 лет назад, однако речь о нём шла ещё в начале 90-х годов прошлого столетия. До этого неонатологи считали, что младенец не способен ощущать боль.

Но это давно уже в прошлом и сейчас есть целые руководства по исследованию боли младенцев и их лечению. Обо всём об этом рассказал в беседе с «Азия-Плюс» Абдусалом Вахидов, доктор медицинских наук, врач-педиатр, который 42 года своей жизни посвятил вопросам неонатологии в Таджикистане.

Абдусалом Вахидов Фото Asia-Plus

Синдром боли у новорождённого изучается по мимике

До 90-х годов прошлого столетия, по словам Абдусалома Вахидова, медики считали, что новорожденные по своему физическому развитию не способны чувствовать боль.

В дальнейшем было доказано, что боль ребенка на самом деле не оценивается только потому, что у него отсутствуют умения выразить её в словах. Тогда более подробно стали изучать проявления боли. Наиболее достоверным фактором оценки синдрома боли у новорождённого является изучение его мимики, изменения некоторых показателей биохимического анализа крови гормонального статуса, - говорит педиатр.

По его словам, чтобы выявить уровни боли, был проведен эксперимент: взяли здорового новорожденного младенца со средней болью и с тяжелой болью. Таким образом, определялась точная разница боли у детей и причины их возникновения.

- В нормальной ситуации в утробе матери форма кровообращения у ребенка плодовая, то есть, будучи плодом, он не дышит. Есть специальный проток между главными сосудами сердца и легких, что обеспечивает насыщение крови, и тогда жизнеспособность ребенка, будучи плодом, сохраняется, - продолжил профессор Вахидов. - Когда рождается ребенок, то барометрическое давление моментально меняется и начинает функционировать нормальная система кровообращения уже и у ребенка.

Когда у новорождённого может возникнуть боль?

Сам процесс рождения ребенка – это чувство боли для младенца. Хотя говорят, что роды физиологичны для матери, но не для ребенка, уверяет профессор Вохидов.

- Переход из одной среды пребывания в другую меняет ребенка кардинально: в утробе матери он находится в состоянии невесомости, где магнитное притяжение на него не воздействует. С процессом рождения активизируется тактильная чувствительность, потому что на кожу ребенка воздействует температурный баланс, давление атмосферного воздуха и барометрическое давление, - говорит врач. - Другой механизм связан с тем, что ребеночек должен задышать, а в процессе вдоха должны расправиться лёгкие. Сами по себе лёгкие не расправляются, а для того чтобы они расправились, нужен фактор возбуждающий центр дыхания, зачастую это гипоксия или иначе наступает недостаточность кислорода - отмечает он.

По словам профессора, в процессе родов голова младенца конфигурируется - изменяется форма, вытягивается как огурец. И только такой процесс возможен при рождении. Если голова не конфигурирована, тогда мозг новорожденного сдавливается, что вызывает боль. Если есть несоразмерность головы плода и выходных частей таза матери, тогда матка сдавливает ее, и она у ребенка сжимается, меняется архитектоника шейного отдела позвоночника. Шея выгибается дугообразно, и тогда, возможно травма шейного отдела позвоночника.

В этих ситуациях специалисты принимают решение о необходимости проведения специальных акушерских пособий, в данном случае это может быть способ расширения рядовых путей, чтобы голова освободилась во избежание ушиба или травмы позвоночника у ребеночка.

Фото babyblog.nl

Если младенец идет в ягодичном предлежании, то возможно ситуация, когда отмечается затруднение с выведением головы или плечиков плода, то акушер принимает решение о необходимости применение специальных пособий, направленных на минимизацию воздействия травмирующего фактора. В этих ситуациях высока вероятность получения ребенком травмы при родах, что несомненно приводит к возникновению синдрома боли у новорожденного.

- ВОЗ издаёт руководство, где все болезни, характерные для людей, кодируются и расшифруются. Так называемая Международная классификация болезней МКБ-10, которая каждые 5 лет обновляется. В этом руководстве есть код по характеристике боли вообще, но характеристика боли у новорожденных нигде не нашла своё описание и расшифровку.

Детей нужно обезболивать.

- В 2013 году, когда я был главным неонатологом Минздрава, совместно с коллегами мы разработали Клинический протокол профилактики лечения синдрома боли у новорожденных, - говорит Абдусалом Вахидов. Данный протокол наряду с другими протоколами был утвержден Министерством здравоохранения, содержал рекомендации по использованию обезболивающих препаратов для лечения синдрома боли у новорожденных, вплоть до морфина.

Чем чревата боль для младенца? Дело в том, что при боли сосуды начинают сужаться и кровообращение ухудшается. Форменные элементы начинают накапливаться, склеиваться и все, что ниже участка пораженного сосуда, способствует инфаркту у новорожденного. В крови возникает ситуация, приводящая к нарушению свёртываемости и у новорожденного возникает так называемый ДВС-синдром. В этой ситуации не исключается вероятность смерти ребенка. В дальнейшем ребенок, который длительно находился под воздействие синдрома боли, может отставать в психомоторном развитии. Вот к чему приводит боль, если мы не научимся её распознавать, управлять ею или не научимся прогнозировать боль.

Другая проблема, которая возникла на тот период - это отсутствие разрешение на использование наркосодержащих препаратов в практике врача неонатолога и отсутствие опыта по применению этих препаратов для лечения новорожденных.

По его словам, в 2018 году врачи вернулись к этому вопросу, проведя опрос среди педиатров и неонатологов, детских хирургов, медицинских сестер отделений палат новорожденных, анестезиологов, медицинских сестёр отделений реанимации о том, знают ли они, что новорождённый ребёнок и ребёнок первого года жизни чувствует боль? Половина из них сказала «нет», потому что они не знали, как нужно выявлять эту боль у новорождённых.

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- Подводя итоги данного опроса, и обобщая опыт специалистов других стран, под моим руководством подготовлено специальное руководство по боли младенцев, которое утверждено Минздравом. Необходимостью для подготовки данного руководства явилось и то, что специалистам неонатологам, анестезиологам реаниматологам, детским хирургам нужна была помощь в оценке степени выраженности синдрома боли, основанных на использовании различных оценочных шкал, разработанных специалистами за рубежом. На её основе подбирать необходимую дозировку обезболивающих препаратов. Вся эта работа завершилась разработкой специальной инструкции по проведению специальных расчетов при использовании морфина, фентанила для обезболивания новорожденных, - отметил Вохидов.

Ситуаций, приводящих в возникновению синдрома боли у новорожденных множество. В частности, применение таких испециальных процедур, как зондирование и установка зонда в желудок, пунктирование различных полостей и т.д. Все это вызывает дискомфорт и чувство боли у новорожденных.

- Думаете, ему не больно? Он просто не может проявить эту боль, а раз сказать не может, значит, мы не оцениваем её. Нет проблемы - нет диагноза, а нет диагноза – нет лечения. И тогда мы рекомендовали, что нужно ставить диагноз «синдром боли» у новорожденных, оценивая степень выраженности синдрома боли у младенца, мы можем правильно подбирать необходимый препарат для обезболивания новорождённых.

Это может быть обыкновенная глюкоза, парацетамол или другие препараты, арсенал таких препаратов достаточно широк. Сахар в крови повышается, а это способствует тому, что порог чувствительности боли у них снижается. Другим успокоительным средством для малыша является его мама, не только положительная эмоция, но и родственное тело, поскольку частота колебания сердца ребенка несколько уряжается и возможно его синхронизация с частотой колебания сердца матери.

Недоношенным детям тоже нужны обезболивающие

- В Таджикистане ежегодно рождается около 250 тыс. детей, из которых от 6% до 9%, то есть около 22 тыс. детей рождаются преждевременно – от 0,5 до 2,5 кг считается недоношенными. И у младенца, весом более 2 кг шансов выжить больше, чем у того, кто весит 0,5 кг, потому что последние не имеют возможности воспринимать пищу, иногда дышать и сохранять температуру тела, мочиться, выделять кал, а также сопротивляться инфекциям, - говорит врач. – И если на то есть необходимость, то таким детям тоже назначают обезболивающие средства.

- А без назначения врача родители могут прибегать к обезболивающим средствам?

- Если температура ребенка повысилась до прихода врача выше 38 градусов и во избежание судорог, можно применить детский «Нурофен». А до 38 градусов применение жаропонижающих средств не рекомендуется, потому что организм сам сопротивляется. Под воздействием температуры тела в организме малыша микробы погибают и это защитное свойство организма.

- Какие средства лучше выбрать для ребёнка?

- По мере сложности и выраженности боли у ребенка существуют таблетированные препараты, порошковые формы, суспензии, инъекции, которые можно ввести внутримышечно и есть растворы, которые надо капать, - говорит профессор. - Самолечением ребенка заниматься не рекомендуется ни в коем случае, потому что можно упустить очень важное время, когда можно спокойно установить причину болезни и степень тяжести боли, оказав своевременную помощь, а это может быть, обычная инъекция.

Самое распространённое последствие самолечения, по словам Абдусалома Вохидова, это процесс воспаления легких: дали нурофен, сбили температуру, и успокоился малыш, но микробы при этом будут продолжать развиваться и могут привести к другим заболеваниям.

"Поэтому важно в таких случаях обращаться к семейному врачу", - резюмировал врач.

Идеи по анализу ситуации с синдромом боли у новорожденных и разработке руководства для специалистов были поддержаны Институтом «Открытое Общество» - Фондом Содействия Таджикистана.

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