АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Состоится церемонию открытия Центра здоровья села Арбобхотун района Рудаки (джамоат Чортеппа). Начало церемонии в 10-00

- В «Суруш холл» (бывший зал Вефа-центр, ул. Бохтар, 37/1) пройдет Национальный форум Пешсаф. Форум направлен на расширение прав и возможностей молодежи в области развития навыков и возможностей посредством социальных инноваций и предпринимательства. Начало в 8.00. Вход: свободный

- В Минске эксперты стран СНГ обсудят проект Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества

- В Будапеште стартует гран-при по дзюдо, в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.

- В городе Кванджу (Южная Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представят 4 спортсмена.

- В Таиланде проходит Чемпионат Азии среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе, где участвует сборная Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ИЮЛЯ

2017 – Состоялся первый визит торговой миссии США в РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ИЮЛЯ

1906-1968 – Родился писатель Тоджи Усмон.

1932 – Родился доктор филологических наук Наджми Сайфиев.

1933 – Родился актер, режиссер Сафо Содиков.

1956 – Родился режиссёр Кудратулло Эшонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.