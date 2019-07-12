По итогам жеребьевки чемпионата мира-2019 юношеская сборная Таджикистана (U-17) попала в группу «Е», где сыграет со сборными Аргентины, Испании и Камеруна.

Жеребьевка состоялась 11 июля в штаб-квартире Международной федерации футбольных Ассоциаций (ФИФА) в Цюрихе, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

В первом туре чемпионата юношеская сборная республики 28 октября встретится со сборной Камеруна. Во втором туре 31 октября наши юноши сыграют со сверстниками из Испании. А в заключительном туре группового этапа 3 ноября подопечные Зайниддина Рахимова сойдутся со сборной Аргентины.

Все матчи с участием юношеской сборной Таджикистана пройдут на стадионе «Estаdio Klеber Andrade» в бразильском городе Кариасика.

По итогам жеребьевки 24 команды были распределены на 6 групп по 4 команды в каждой. В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третье места.

Восемнадцатый по счету юношеский чемпионат мира (U-17) пройдет с 26 октября по 17 ноября в четырех городах Бразилии – Кариасика, Гама, Бразилиа и Гояния.

Итоги жеребьевки юношеского чемпионата мира-2019 (U-17):

Группа «А»: Бразилия, Канада, Новая Зеландия, Ангола.

Группа «В»: Нигерия, Венгрия, Эквадор, Австралия.

Группа «С»: Южная Корея, Гаити, Франция, Чили.

Группа «D»: США, Сенегал, Япония, Голландия.

Группа «Е»: Испания, Аргентина, Таджикистан, Камерун.

Группа «F»: Соломоновы острова, Италия, Парагвай, Мексика.

Фото ФФТ

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