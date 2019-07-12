Принятым в конце минувшего месяца постановлением поручается списать задолженности по налогам, штрафам и процентам по ним 22 подрядчикам, осуществляющих деятельность в строительстве сооружений Рогунской ГЭС.

В общей сложности этим компаниям списываются налоговые задолженности в размере более 3,6 млн сомони ($380 тыс.).

В результате такого взаиморасчета уменьшается задолженность ОАО «Рогунская ГЭС» перед этими подрядчиками в аналогичном размере.

Данную сумму поручено зачислить в уставный фонд ОАО «Рогунская ГЭС» в качестве вклада учредителя (правительство).

Министерству финансов и ОАО «Рогунская ГЭС» с учетом возможности госбюджета поручается принять необходимые меры по финансированию оставшейся задолженности ОАО «Рогунская ГЭС» перед организациями, осуществляющими деятельность в строительстве станции.

Отметим, что уставный капитал ОАО «Рогунская ГЭС» на недавнем общем годовом собрании акционеров был увеличен на 3 млрд 560 млн сомони и установлен в размере 27 млрд 760 млн сомони (около $3 млрд).

ОАО «Рогунская ГЭС» было создано в 2008 году в целях достройки Рогунской ГЭС.

Запуск первого гидроагрегата «Рогунской ГЭС» состоялся в ноябре прошлого года. В апреле этого года планировалось ввести в эксплуатацию второй агрегат, однако его запуск был перенесен на сентябрь нынешнего года.

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