АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» подписала ряд соглашений, направленных на развитие сотрудничества казахстанских экспортеров и таджикских импортеров.

Соглашения заключены 11 июля в Душанбе в рамках официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Таджикистан, сообщается на сайте «KazakhExport».

В частности, подписано соглашение по поставкам комбайнов: РГУП «Таджиксельхозлизинг» при поддержке KazakhExport закупит у АО «Агромашхолдинг» 140 единиц комбайнов казахстанской сборки марки ESSIL.

Предприятие специализируется на поставке в лизинг сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам Таджикистана сельхозтехники и запасных частей, а также производит сервисное техническое обслуживание клиентов.

Кроме того, заключено соглашение по экспорту локомотивов, вагонов, рельсов: Евразийский банк развития и ГУП «Рохи Охани Точикистон» при страховой поддержке KazakhExport договорились о реализации совместного проекта по приобретению продукции железнодорожного машиностроения.

Таджикская сторона выразила заинтересованность в приобретении маневренных и магистральных локомотивов АО «Локомотив құрастыру зауыты», грузовых вагонов и полувагонов, производимых ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», а также железнодорожных рельсов, выпускаемых ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод».

Также подписано соглашение по экспорту арматуры: KazakhExport и ООО «Дусти 2017» подписали Соглашение, направленное на поставку 30 тыс. тонн арматуры, произведенной АО «АрселорМиттал Темиртау» для строительства Рогунской ГЭС на $16 млн.

В 2018 году в рамках визита первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в Таджикистан был подписан Меморандум по поставке арматуры в республику. Позже, при страховой поддержке KazakhExport казахстанская сторона экспортировала 20 тыс. тонн арматуры на $9,7 млн.

Ожидается поставка 10,5 тыс. тонн в рамках заключённого контракта.

Отметим, что в мае этого года «KazakhExport» открыло представительство в Душанбе, задачей которого является установление контактов с бизнес-сообществом, информирование предпринимателей и финансовых структур об инструментах поддержки KazakhExport.

По данным Министерства национальной экономики РК, товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за январь-декабрь 2018 года составил $845,9 млн. Экспорт из Казахстана в Таджикистан вырос на 13,8% и составил $522 млн.

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