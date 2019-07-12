Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня с рабочей поездкой отправился в Дангариниский район Хатлонской области.

Вначале он посетил селение Шар-Шар, где сдал в эксплуатацию новое здание среднего общеобразовательного учреждения №28, сообщает пресс-служба главы государства.

Новая школа имеет 17 классов, 5 из них составляют предметные классы, компьютерный кабинет с 30 компьютерами и отдельной линией Интернета, актовый зал на 210 посадочных мест, спортзал и столовую. Библиотека школы обеспечена новоизданной литературой, читальный зал могут одновременно посетить 30 человек.

Здание имеет отдельную котельную, которая построена по современным технологиям и зимой имеет возможность полностью обеспечить учебное заведение теплом.

Далее глава государства в кишлаке Талхоб сдал в эксплуатацию межрайонную больницу, которую построили за свой счет местных жителей - семьи Джамиловых.

Президенту доложили, что семья Джалиловых возвели больницу за счет своих сбережений, которые хотели израсходовать для совершения хаджа.

В новой больнице имеются 22 кабинетов, в том, числе один кабинет для обрезания мальчиков.

Эмомали Рахмон в Дангаре также сдал в эксплуатацию автомобильную дорогу «Себистон-Гулафшон», протяженностью 21 километр и шириной 7 метров, построенную за счет средств местных предпринимателей.

В кишлаке Кули Суфиён глава государства сдал в эксплуатацию общеобразовательную школу, которая также построена за счет местных бизнесменов. В данной школе в двух сменах будут обучаться 480 детей.

Президент выразил признательность местным меценатам, которые за счет своих средств благоустраивают район.

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