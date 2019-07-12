Приговор в отношении гражданина некоего Р.А.Хайдарова вынесен судом района Сино столицы Таджикистана, сообщает Генпрокуратура РТ.
Сообщается, что Хайдаров приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и незаконной сделке с иностранной валютой.
Отмечается, что преступление он совершил, будучи директором ООО «Аджам-Авиа» в городе Бустон Согдийской области.
«Хайдаров, войдя в доверие ответственных представителей иранской авиакомпании «Taban Airlines», взял у них порядка $1 млн., которые присвоил себе. За эти деньги он обязался предоставить авиакомпании «Taban Airlines» двигатель самолета «Боинг 757-200», однако не сделал этого», - говорится в сообщении.
Кроме этого, как отмечается, Хайдаров этими своими действиями также нанес большой материальный ущерб таджикской компании «Нахустлизинг».
В отношении Хайдарова было возбуждено уголовное дело по статьям 247 (Мошенничество) и 286 (Незаконная сделка с иностранной валютой) УК РТ и решением суда он был приговорен к 13 годам лишения свободы.
В пользу авиакомпании «Taban Airlines» у Хайдарова был изъят автомобиль BMW, стоимостью $16 тыс. и взыскано $987,5 тыс.
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