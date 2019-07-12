Отдел по культурному наследию и гуманитарным наукам (ОКНГН) Университета Центральной Азии организовал в Душанбе открытую лекцию по результатам обзора опубликованных за последние 30 лет литературных источников, посвященных самоубийствам в Центральной Азии.

Лекцию «Самоубийства в Центральной Азии: систематическое исследование рисков и защитных факторов» прочла Шахназ Савани, лектор по социальной работе Хьюстонского университета в Даунтауне (США).

Самоубийства являются важной темой для исследовательской работы, ведь они влияют на показатели преждевременной смерти – ежегодно по всему миру свою жизнь самоубийством заканчивают около 1,5 миллиона человек. 76% таких случаев происходят в странах с низким и средним уровнем доходов, из которых на одну только Азию приходится 60% случаев.

Было отмечено, что в Центральной Азии суицид изучен относительно слабо, несмотря на его высокие показатели.

По результатам исследования было установлено, что в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) уровень самоубийств превышает глобальный показатель, составляющий 11,4 случаев на 100 000 человек, а самые высокие цифры наблюдаются в Казахстане – 48,1 случаев.

В Туркменистане показатель составляет 15,8, в Узбекистане – до 13,6, в Кыргызстане – 13,4. Самый низкий уровень зафиксирован в Таджикистане – 7,2 (однако, в настоящее время эта цифра растет).

Между тем, Савани считает, что цифры по региону могут быть выше.

«Основной религией населения Центральной Азии является ислам, и в этой связи к самоубийствам здесь относятся негативно, что влечет за собой стигму, занижение показателей и секретность вокруг тех, кому нужна помощь», – отметила Шахназ Савани.

В лекции, в основном, говорилось о свершившихся самоубийствах, а не о соответствующих мыслях или попытках, и отмечался недостаток специфического внимания вопросу самоубийств среди населения, входящего в группу риска.

Исследование выявило, что 11 основных факторов риска связаны с супружеским и семейным насилием.

Цель исследования – удовлетворить назревшую потребность, связанную с систематическим обзором литературы в Центральной Азии, позволяющим изучить факторы риска и защитные факторы, которые могут помочь разработать подходящие и эффективные способы предотвращения самоубийств.

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