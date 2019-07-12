Белорусское издание «Народная Воля» на днях опубликовало материал о скандале между «Таджикфильм»-ом и известным советским, белорусским и таджикским кинорежиссёром, сценаристом и актрисой Маргаритой Касымовой (Марворид Касымова).

Издание со ссылкой на Касымову сообщает, что руководство «Таджикфильм»-а попросило снять фильм, они заключили договор, но потом ее обманули.

«Те, кто помнил Касымову, рукоплескали ей и просили, чтобы она сняла кино. Полный метр. «Ай, ну я уже старая», – поначалу отмахнулась Маргарита Наимовна. Однако и директор киностудии, и его заместитель заверили, что готовы профинансировать фильм: «Деньги есть! Сколько нужно, столько и будет». И она согласилась. Решила, что это будет ее последний фильм. Таджикско-белорусский. И хороший финал режиссерской карьеры», - пишет «Народная Воля».

Маргарита Касымова Фото minsknews.by

Отмечается, что разговор о фильме случился во время её поездки в Таджикистан в рамках VIII Международного кинофестиваля «Дидор» в октябре 2018 года.

По сообщению издания, сценарий фильма написал декан факультета экранных искусств БГАИ Павел Иванов. Романтическая история должна была сняться в жанре музыкальной драмы.

Павел Иванов рассказал изданию, что они провели подготовительный период, нашли композитора, подготовили режиссерскую версию сценария, отобрали актеров, но «Таджикфильм» отказался от съемок.

«Одним словом, была проделана масса работы. А потом в какой-то момент директор таджикской киностудии сказал: фильма не будет. У нас был шок. Такого никто не ожидал. Директор картины с нашей стороны, с которым тоже был заключен договор, сказал, что, если не будет расчета за проделанную работу, мы будем судиться с «Таджикфильм»-ом»,- сказал Иванов изданию.

Маргарита Касымова говорит, что ей стыдно смотреть в глаза людям, которые несколько месяцев без оплаты работали на проект «Таджикфильм»-а.

«Пять человек работали, но получилось, что бесплатно. Ну, если нет денег – оплатите половину, скажите обо всем честно, зачем вот так?! Мне стыдно в глаза смотреть людям…», - говорит она.

Она также отмечает, что при последнем общении по телефону директор «Таджикфильм»-а наорал на неё, после чего ей вызывали «скорую помощь».

Маргарита Касымова родилась в 1938 году в Сталинабаде (ныне Душанбе). В 1961 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Довженко и Чиаурели). В тот же год начала работать на киностудии «Таджикфильм». Снимала хронику, киножурналы, документальные фильмы (всего более 40). Была вторым режиссёром на многих лентах, пока в 1967 году не дебютировала как режиссёр игрового кино «Лето 1943 года». Как актриса снялась в фильмах «Первая любовь Насреддина» (1977), «Преступник и адвокаты» (1981), «Четверо из Чорсанга» (1973) и др. Заслуженный деятель Таджикской ССР (1976). С началом гражданской войны в Таджикистане она перебралась в Минск (Республика Беларусь), где состоит в штате киностудии «Беларусьфильм».

Они потребовали большие деньги

Между тем, в самом «Таджикфиль»-е говорят, что условия договора нарушила сама Маргарита Касымова.

«Мы планировали снять совместный фильм с «Беларусьфильмом», Маргарита Наимовна предлагала снять фильм с частными киностудиями и просила огромные деньги за съёмку фильма, поэтому мы отказались», - сообщил «АП» директор киностудии «Таджикфильм» Носир Рахмон

По его словам, с «Беларусьфильм»-ом съемки планировались на основе паритетного финансирования, а Касымова предлагала частную киностудию.

«По плану белорусская сторона должна была оплатить расходы съёмок на своей стороне, а таджикская - на своей. Мы дважды отправляли нашего представителя к ним, но «Беларусьфильм» отказался и сообщил, что не имеет бюджета для этого. А Маргарита Касымова с частными киностудиями просили $350 тыс. за съёмку фильма, что очень дорого. За эту сумму в Таджикистане можно снять три фильма. К тому же мы не имеем право заключать договор с частной компанией», - сообщил директор «Таджикфильм»-а.

Замдиректора «Таджикфильм»-а Толиб Рахматуллоев сказал «АП», что они выполнили все условия, которые поставила Касымова.

«Идея о совместном фильме появилась несколько лет назад. Во время приезда Касымовой на фестиваль вновь заговорили об этом. Она обещала, что технику для съёмок в Беларуси она берёт на себя. Мы заключили все договора, и они отправили бюджет фильма на огромную для нас сумму. Мы не знаем, что и где будет сниматься, откуда такая сумма. Мы попросили её отправить детализацию сметы, но до сих пор не получили ее. Мы не можем разбрасываться бюджетными деньгами, поэтому отказались», - говорит Рахматуллоев.

Носир Рахмон при этом отметил, что они не использовали сценарий, поэтому не должны платить деньги.

«Мы разрешили автору продать его другим заинтересованным лицам, если такие будут», - сказал он.

По его словам, возможно, в следующем году они снова попробуют снять совместный фильм с белорусскими коллегами.

Носир Рахмон Фото Asia-Plus

«Мы планируем снять фильм, но когда будет бюджет и, только совместно с «Беларусьфильм»-ом. Возможно, используем этот же сценарий, но режиссёр будет другой человек», - сообщил Носир Рахмон.

При этом он отрицал, что «наорал на Маргариту Касымову во время телефонного разговора».

«Я никогда не орал на неё и не вижу в этом необходимости», - сказал он.

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