Пешеходная дорога и автомобильный мост столицы, больше известный в народе как мост «Путовского», будет реконструирован в ближайшее время.
Как сообщили «АП» в мэрии, реконструкцию будет проводить Международный аэропорт Худжанда.
«Реконструкция этого моста возложена на Международный аэропорт Худжанда. Она начнется после того, как Главное управление архитектуры и градостроительства города Душанбе даст разрешение. Помогать в реконструкции будет Управление строительства, реконструкции и ремонта дорог и мостов города Душанбе», - сообщили в мэрии.
В мэрии отметили, что точная дата начала и сроки реконструкции, а также сумма проведения ремонтных работ, пока неизвестны.
Проект реконструкции моста по проспекту Исмоили Сомони разработали ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз» совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Душанбе в начале мая.
Ранее компания COOldesign studio на своей странице в Facebook представила новый дизайн железнодорожного и автомобильного моста в 103 микрорайоне Душанбе.
В последние три года практически все крупные мосты столицы были реконструированы.
Так, в сентябре 2017 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост, который находится на пресечении городских улиц Ахмади Дониша и Моёншо Назаршоева, по дороге, ведущей к столичному аэропорту.
В декабре 2017 года мэр столицы официально открыл железнодорожный мост на пересечении проспекта Саъди Шерози после реконструкции.
В марте 2018 года президент Таджикистана сдал в эксплуатацию отреставрированный железнодорожный мост на проспекте Хафиза Шерози, рядом с комплексом «Наврузгох».
В ноябре 2018 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост на пресечении городских улиц Муродулло Шерализода и Асадулло Гуломова рядом со столичным автовокзалом.
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