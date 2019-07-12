Сегодня отмечается День фотографа и мы решили побывать на выставке замечательного фотографа Заура Дахте, которая проходит в Душанбе в Национальном музее Таджикистана. В экспозиции – 400 фотографий cо всех уголков мира, где он побывал. Но больше всего – пейзажи и лица Таджикистана.

«Я очень часто на природе бываю, и пейзаж мне очень нравится. Но здесь также большая серия портретов: жители Таджикистана, разных профессий», - говорит Дахте.

Выставку он готовил три года, и здесь можно узнать о новых возможностях фотоаппаратов, которые открыл для себя Дахте.

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