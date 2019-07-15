АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён приедет с официальным визитом в Таджикистане.
– Состоится 19-я сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе.
– В заключительном туре «Hero Interсontinental Cup 2019» сборная Таджикистана сыграет со сборной КНДР.
- В Минске эксперты стран СНГ продолжат работу над проектом Обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в ВОВ
– Начинаются традиционные пресс-конференции по итогам первой половины 2019 года. Первыми с журналистами встретятся руководители министерств энергетики, сельского хозяйства, а также Службы связи
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ИЮЛЯ
День металлурга
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ИЮЛЯ
1922 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Халима Насибулина.
1941 – Родился журналист Нур Табаров.
1948 – Родился журналист Саидкул Шомалангзода.
1953 – Родился журналист и писатель Рахмон Остон.
1954 – Родился писатель Бахманёр.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 26-28 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.
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