13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Ее организатором стал Гаррисон Уэйр – известный иллюстратор-анималист и отличный знаток кошачьей братии.

Уэйр разработал концепцию выставки, ее регламент, впервые определил стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид – дикий шотландский кот, в «боях» утративший лапу.

Жюри состояло из самого Уэйра, его брата Джона, а также биолога-любителя, священника Джона Макдоналда.

На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете.

Спустя несколько лет, в 1887 году в Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует и поныне. Он называется «Национальный клуб любителей кошек». Позднее была создана европейская организация «Международная федерация любителей кошек».

Кошка — одна из самых популярных домашних животных. За последние 50 лет количество пород увеличилось в десятки раз, и сегодня каждый может выбрать себе питомца по внешнему виду, темпераменту и образу жизни.

Стоимость котят сильно отличается, и в этой статье мы рассмотрим 10 самых дорогих пород.

Саванна

Это помесь дикого африканского сервала с домашней кошкой. Первые котята появились в 1986 году, и очень скоро порода стала популярной. По характеру саванны похожи на собак. При правильной социализации они не будут иметь проблем в общении с людьми и животными. В противном случае кошка будет вести себя агрессивно.

Саванны любопытны и нуждаются в большом количестве физических нагрузок и удовлетворении тяги ко всему новому. Цена саванны зависит от ее типа. Всего их пять: от F1 до F5. Кошки типа F1 — наполовину сервалы, в то время как у типа F5 всего 11% дикой крови.

Саванны типа F1 стоят до 10 000$, и пока это самая дорогая порода кошек в мире.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки отличаются экзотической дикой внешностью. Порода появилась в результате скрещивания дикой азиатской леопардовой кошки с домашней. От своих диких сородичей эти кошки получили не только окрас, но и внушительные размеры.

Однако куда большей проблемой в содержании бенгала дома может стать его чересчур любопытный характер. Исследование аквариума, игры с выключателями, прыжки на люстру — обычное поведение для кошек этой породы. В целом же бенгалы любят общаться, любят детей и даже собак.

Сложность разведения повышает стоимость бенгальской кошки - до 5000$.

Персидская кошка

Исторические данные свидетельствуют о том, что предки персидской кошки существовали еще до нашей эры. Сегодня это одна из самых популярных пород кошек в мире.

По характеру персы спокойны, они могут весь день лежать с хозяином на диване, однако это не значит, что они не любят играть.

Из-за длинной мягкой шерсти и плоской мордочки персы похожи на игрушки. Но не стоит забывать, что красивая густая шерсть требует тщательного ухода.

Древние корни и запоминающаяся шерсть оцениваются в 5000$.

Петерболд

Петерболд — элегантная порода кошек, выведенная в России. Ее представители могут быть совершенно голыми, могут иметь небольшой «персиковый» пушок или даже короткую шерстку.

Эти невские красавицы необычайно ласковы, как по отношению к людям, так и к другим домашним питомцам. Они очень привязываются к хозяину, и им сложно долго находиться в одиночестве. К тому же они прекрасно поддаются дрессировке.

Летом важно помнить о том, что бесшерстные питомцы с легкостью могут обгореть.

Стоимость котят петерболда может достигать 3,500$.

Сфинкс

Сфинксы (донской и канадский) известны благодаря необычной внешности — из-за природной мутации у них отсутствует шерсть. Несмотря на это, представители породы не подвержены никаким серьезным генетическим заболеваниям и не имеют проблем со здоровьем.

Это умные и игривые кошки. Они очень привязываются к своему хозяину, но не прочь пообщаться и с другими людьми и животными.

Из-за отсутствия шерсти их кожа загрязняется быстрее, поэтому их нужно купать гораздо чаще, чем их пушистых собратьев.

Однако ценителей их необычной внешности и характера это совсем не смущает, и они готовы платить за котят до 3000$.

Скоттиш фолд или шотландская вислоухая

Отличительной особенностью породы, как можно догадаться из ее названия, являются необычные маленькие сложенные уши. В зависимости от положения, они могут делать кошку похожей на плюшевого медведя или сову. Эти кошки веселые и общительные.

Однако мутационный ген, благодаря которому уши шотландских вислоухих отличаются от обычных ушей, способен негативно влиять и на ткани суставов.

За лучших представителей породы можно отдать до 3000$.

Русская голубая

Русская голубая кошка привлекает своими блестящими зелеными глазами и серебристо-голубой шерстью. У нее не только красивая внешность, но и привлекательный характер: эти кошки преданы своим хозяевам, они тонко чувствуют настроение человека и способны быстро подстроиться под него.

Русская голубая (или архангельский кот, как ее еще называют) — достаточно застенчивая порода. Эти кошки крайне осторожны с незнакомцами, но с членами семьи очень общительны.

Мордочка русской голубой всегда имеет улыбчивое выражение из-за приподнятых уголков рта. Такая особенность поспособствовала появлению поклонников русской голубой не только в России, но и по всему миру.

Стоимость котят доходит до 1500$.

Американский керл

Американский керл — кошка с необычной внешностью. Ее уши отличаются уникальной формой: их концы слегка завернуты назад, отчего порода и получила свое название — с английского языка слово curl переводится как «завиток». Особенная форма ее ушей является не результатом селекции, а спонтанной мутацией гена, к которой люди не имеют отношения.

Американский керл очень дружелюбен, игрив, умен, любит внимание. Такие кошки бывают как коротко-, так и длинношерстные, их шерсть очень мягкая, некоторые сравнивают ее с шелком.

В США американский керл может стоить до 1200$, за пределами своей родины стоимость котят этой породы возрастает.

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки в прошлом были придворными питомцами правителей Римской империи. Сегодня они, возможно, не так энергичны и не могут похвастаться сильно развитым охотничьим инстинктом, но они очень ласковы и понимают хозяев с полуслова. Представители этой породы заслужили всеобщую любовь своей общительностью и невозмутимостью, они отлично ладят со всеми членами семьи и с животными.

Несмотря на любовь и сильную привязанность к своей семье, британцы всегда сохраняют достоинство и не позволяют обращаться с собой как с игрушкой. Кошки этой породы обладают запоминающейся внешностью: у них очаровательно округлая мордочка, глаза неповторимого медного оттенка и голубовато-серый мех.

Ценник за британца тоже стремится к 1000$, особенно если котенок может похвастаться идеальной родословной.

Мейн-кун

Кошки породы мейн-кун отличаются большими размерами: в длину с хвостом они могут достигать 120 см и весить до 8 кг. К тому же мейн-куны прекрасно охотятся на мышей и адаптируются к экстремально холодной погоде.

Выразительные глаза, большие уши, пушистый хвост и взъерошенный мех надолго остаются в памяти у тех, кто увидел мейн-куна. Несмотря на грозный вид, это большое животное очень доброжелательно и приветливо.

Мейн-кун любит быть рядом с хозяином, но при этом сохраняет самостоятельность и независимость. Кошки этой породы ладят с собаками и любят играть с детьми.

Это не самая дорогая порода кошек, но стоимость котят может достигать 1000$.

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