В этом году в горных пастбищах Таджикистана травы вдоволь. Чабаны довольны состоянием лугов, но тревогу у них вызывает вопрос собственности на пастбища. Весь этот рай принадлежит частным лицам, которые в буквальном смысле «сдирают с них три шкуры». Животноводам приходится арендовать пастбища за большие деньги, что в итоге сказывается на конечном продукте.

Как живут и трудятся чабаны, как умножают и поддерживают животноводство страны, в нашем материале.

Мы побывали в гостях у чабанов Шахринавского района. Они пасут стадо на пастбище Пашми-Кухна в верховьях реки Ширкент. Туда можно попасть тремя путями.

Самый короткий – подняться по берегу реки Ширкент в Турсунзаде. Но он очень сложный и опасный. По второму пути – среднего по расстоянию - нужно подниматься тропинками со стороны границы с Узбекистаном. Но переход в Пашми Кухна осложнен опасным спуском вдоль речки Сандал, которая вблизи горного селения Пашмикухна сливается с рекой Яхоб и образует реку Ширкент. Чуть ниже – речка Харкуш и знаменитое урочище со следами динозавров.

Третий самый длинный, но более-менее безопасный маршрут – через Каратагское ущелье.

Машина довезла нас до места слияние речки Сармин с Каратагом, и, не доезжая до кишлака Хакими, мы свернули на запад. Тут подъем затяжной, состоит из трех перевалов - Сармин, Каджоб и Чарогмазор. Последний, самый высокий, примерно 3-3,5 тыс. метров.

Преодолев Чарогмазор, мы попали в долину речки Яхоб, где пасутся отары.

Это отара принадлежит Шахринавскому племенному хозяйству.

Гиссарская порода - самая крупная в мире. Она является одной из лучших по качеству мяса и сала. Животные переносят длительные переходы - 400-500 км. Вес животных этой породы может достигать 200 кг.

У главного чабана по имени Бобоёр отара разделена на две группы – одна состоит только из овцематок, другая – из баранов и коз.

В отаре готовятся бараны-производители.

Лагерь чабанов расположен на вершине. Стоянку они разбили тут, чтобы контролировать все пастбище. Чабаны говорят, в расщелине, где нет ветра, уютно, но опасности больше. К примеру, медведи на вершину не лезут.

Главный помощник чабана – собака. Это обычный чабанский пёс, хотя и не является породистой, но верно охраняет отару. Волков он не боится, дважды вошел в схватку с ирбисом, но проиграл и с ранениями пролежал несколько дней.

«Когда встречается медведь, она громким лаем предупреждает хозяев. В этом году медведь не смог унести ни одного барана», - говорит Бобоёр. По его сведениям, в этом году волков мало. В отаре 6 собак, однако, остальные пошли за отарой и в кадр не попали.

Отара отправляется на выгон. Смена рядовых чабанов осуществляется каждые 15-20 дней. Икром и Абдухалил - потомственные чабаны. Им нипочем холод и голод. Скоро они возвращаются домой, на их место придут сменщики.

Скоро начинают отделять баранов-производителей из отары. Их готовят к очередному сезону для получения потомства. Сезон случки проходит в октябре, чтобы окот приходился на март, а не ранее, чтобы новорожденные барашки не замерзали при холодной погоде.

Утро. Отара проснулась. Аркор (главный чабан) Бобоёр указывает подчинённым, куда сегодня отправлять гурту. Только он знает границу выделенного ему участка пастбища. Иногда ученики заходят на чужой участок, и бывают скандалы. Поэтому нужно слушаться главного.

Бобоёр лично проверяет отару, чтобы оставить возле стоянки больных и раненых животных.

Жизнь отары невозможно представлять без ослов. «У меня собаки не очень, зато ослы – высокопрофессиональные», - шутит Бобоёр.

В служении отары – пять ослов. Они таскают груз, дрова, воду, продукты. За ними не нужен особый уход. Да к тому же они проходят по таким путям, которые не под силу другим животным.

Загрузив ослов, чабаны отправляют их по маршруту, они сами находят «адрес» и доставляют груз в целости и сохранности. «Не верьте тому, кто говорит осел – животное совсем без разума. Если тропинка узкая, то осел находит другую - более безопасную", - говорят чабаны.

Один осел доставляет груз до 100 кг.

Стоянка чабанов. Она временная, кочует за отарой. Здесь чабаны готовят, спят, стирают. Каждая смена (продолжительность от 15 дней до 1 месяца) привозит с собой провизию. Это – мука для изготовления лепешек, соль, сладости, иногда какие-то овощи и фрукты. Рацион в основном состоит из мяса и чалоба (из овечьего и козьего молока). Лепешку готовят двумя способами – в казане или на специальной сковородке. Добавляют джаззу и получается отличный «кумоч» - лепешка, испеченная под золой в сковородке или фольге.

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Стадо состоит не только из овец и коз, есть и коровы, лошади, которые пасутся вокруг.

Эта корова удивила самих чабанов своей заботой. На днях родился козленок. В холодную ветреную погоду он мог умереть, потому что мать не смогла быстро вылизать и высушить его. Тут на помощь пришла корова, которая за считаные минуты своим длинным языком вычистила козленка и поставила на ноги. Теперь этому красивому козленку ничто не угрожает.

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Племенной баран-производитель гиссарской породы. Этот кучкар – чори (4-летний). Его в этом году в последний раз используют для продолжения рода. В следующем году, когда он станет «панджи», стерилизуют и начнут откорм.

Несколько слов о корме. В этом году пастбища Таджикистан изобилуют травой. В верховьях реки Ширкент весна в разгаре. Тут можно увидеть полевые цветы, которые только начинают пробиваться сквозь камни, эремурусы радуют глаз своим видом, хазориспанд (гармола) еще не отцвел.

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Один из естественных врагов отары – это мелкие ледники. Чабаны проверяют их плотность, можно ли провести отару через них или нет.

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Ледники продолжают таянье, кажущиеся на вид прекрасными, лужайки из-за половодья превратились в трясины. Они могут засосать человека, а животные, попав сюда, не могут выкарабкаться.

Послесловие

Главный чабан Бобоёр рассказывает, что суровая жизнь пастуха ему и его помощникам нравится.

«Это самая мужественная профессия, - считает он. – Ежедневно мы по высокогорью шагаем десятки километров, стараемся сохранить стадо в целости и сохранности».

На Пашмикухне сегодня более 20 отар из Шахринава и Регара. Каждая из них состоит из 1000 и более мелкого рогатого скота. Три или четыре чабана справляются с этим хозяйством, несмотря на то, что на каждом шагу их предостерегают опасности. Но такая суровая жизнь им по душе.

У чабанов неписаный закон, они всегда оказывают помощь попавшим в беду туристам, альпинистам, геологам, паломникам, которые отправляются в далекие горы с различными целями.

И самое главное чабаны Таджикистана живут в согласии и гармонии с природой, ведь это их второй дом.

Редакция «Азия Плюс» благодарит Министерство сельского хозяйства, хукумат Шахринава и племенное хозяйство этого района за помощь в подготовке репортажа.