Варзобское озеро преображается на глазах. Здесь идет строительство самого крупного водного комплекса в Центральной Азии.

На площади в 15 га будут аквапарк, контактный зоопарк, фудкорт, крытые зоны у пляжа. Какие новые развлечения появятся в стране и когда - рассказал автор проекта.

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