Пятница, вечер – самое время послушать музыку. Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.

В далеком 2012 году Макс Корж выпустил первое музыкальное видео на песню «Небо поможет нам». Видеоклип быстро занял лидирующее место в музыкальных чартах. И спустя 7 лет, он смог повторить свой успех с песней «шантаж»

Альтер эго известного шоумена Алесандра Реввы Артур Пирожков изначально начинался, как шуточный проект. Однако это стало нечто большим, чем просто развлечение. Сейчас Пирожков собирает огромные концертные площадки и автоматически попадает на верхние строчки чартов.

Американская певица, рэп-исполнитель и актриса Мелисса Вивьен Джефферсон, более известная как Lizzo, активно выпускает альбомы и гастролирует с 2010 года. И успех безусловно должен был прийти. И пришел! Lizzo с треком Truth Hurts заслуженно располагается на верхних строчках мировых хит-парадов

Что такое рэп по-турецки? Это то, с чем Canbay & Wolker врываются в наш чарт.

Amir Abbas Golab – популярный исполнитель в персоязычных странах, выпустил клип на песню Tangeye Abu Ghorayb и уже загрузил его на YouTube. Что из этого получилось – смотрите!

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