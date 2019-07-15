Сотрудниками столичной милиции по факту мелкого хулиганства задержан студент 4 курса Таджикской национальной консерватории, 23-летний житель столицы Фаррух Хасанов, сообщает пресс-центр УМВД республики по городу Душанбе.

Сообщается, что Хасанов 13 июля, примерно в два часа ночи, в состоянии сильного алкогольного опьянении постучал в двери одной из квартир дома 75 по улице Борбад.

«Он начал требовать, чтобы позвали его знакомого. Когда ему сказали, что такой человек в этой квартире не живет он начал оскорблять, нецензурно выражаться в адрес жильцов дома, которые вышли на его крики», - передает пресс-центр.

В результате студент был задержан, решением суда столичного района Сино за мелкое хулиганство, нарушение покоя граждан он приговорен к 10 суткам административного ареста и будет отбывать наказания в изоляторе временного содержания УМВД по городу Душанбе.

Как сообщают пользователи Facebook, Хасанов искал некую девушку по имени Мижгона, а в квартире, в которую он ломился, в этот момент находилась молодая женщина с двумя детьми. Перепуганная женщина позвонила мужу, который находился на работе. После того, как приехал ее муж, пьяный студент затеял с ним драку. Совместными усилиями жильцов дебошира удалось вывести на улицу, однако он не успокаивался и грозился "расправиться с ними". Позднее его арестовал наряд милиции.

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