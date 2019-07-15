В марте текущего гоода в Красноярске прошел чемпионат по пощечинам. «Чем мы хуже?» - подумали в Кыргызстане и 13 июля провели аналогичный турнир под названием «Шапалак баатыр».

Турнир был открытым. Участвовать могли все желающие. В итоге набралось около 15 смельчаков разного возраста и комплекции, сообщает 24.kg.

«Выступить здесь мне посоветовали друзья. Раньше занимался кикбоксингом, качался в тренажерном зале. Такие соревнования видел только в интернете, - сообщил 24.kg один из самых фактурных участников турнира Давлят Билалов. — Хочу занять первое место, поехать в Россию и посоревноваться с их чемпионом».

Правила просты: два человека по очереди бьют друг друга по щеке ладонью. Несмотря на кажущуюся безобидность такого удара, нокауты не редкость. Главное - рассчитать силу и хорошо размахнуться.

В качестве судьи на турнире появился семикратный чемпион мира по боксу Орзубек Назаров.

«Ощущения у вас будут очень приятные, - обратился он к участникам. - Пожелаю вам стойкости. А гостям — удовольствия. Классно же, когда кого-то просто так бьют по роже».

Участникам надо было нанести по пять ударов. Затем судьи должны были решить, кто атаковал эффективнее. Однако до этого доходило редко. В основном схватки завершались досрочно — из-за нокаутов или отказов изнуренных парней от борьбы. Одному выбили зуб, у другого челюсть опухла так, словно он провел боксерский поединок. У двух ребят пошла кровь. Участники то и дело нюхали нашатырь. После схватки многие прикладывали к щеке лед.

Главной звездой турнира был Азамат Ташиев. Он наносил сокрушительные удары, а чужие атаки переносил стойко. В финале он был явным фаворитом, но вдруг ощутил боль в руке и не смог биться дальше. Чемпионом стал Аман Айдаров. Третье место разделили Кубат Султаналиев и Александр Гололобов.

Призовой фонд турнира составил 250 тыс. сомов (около $3693). Из них 150 тыс. сомов ($2156) получил победитель Аман Айдаров. «Серебряный» призер получил 75 тысяч сомов ($1078), еще по 15 тысяч ($215) достались участникам, занявшим третье и четвертое места.

Организатор турнира Ринат Усупбаев заявил 24.kg, что чемпионаты по пощечинам постепенно набирают популярность во многих странах.

«Тема эта в мире молодая, но очень хайповая, — отметил он. — Этот турнир мы провели, чтобы развлечь людей и внести разнообразие в их отдых. Будут и другие. Надеюсь, раскачаемся, и наши чемпионы поедут на международные соревнования».

К тому же, считают организаторы, способность переносить пощечины полезна в общении с противоположным полом.

В Красноярске, кстати, победил мужчина по прозвищу Пельмень (165 кг). Кыргызстанцы теперь хотят померяться силами с ним.

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