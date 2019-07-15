Она, по данным видеокамер «Безопасного города», 152 раза нарушила правила дорожного движения в городе Душанбе.
Жительница столицы Файзиниссо Хасанова на своей автомашине марки ВАЗ-2107 установила новый «рекорд» нарушения ПДД на дорогах столицы, сообщает пресс-центр УГАИ МВД Таджикистана.
До сегодняшнего дня она не оплатила штраф за свои нарушения.
В начале марта УГАИ МВД республики назвал «рекордсменкой» жительницу столицы Кенджамо Акбарова, нарушения которой камеры зафиксировали 98 раз.
Все нарушения зафиксированы камерами видеонаблюдения проекта "Безопасный город", который был запущен в Душанбе 31 октября 2013 года. Тогда в столице было установлено 855 камер на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Общая стоимость проекта составила $22 млн.
Согласно данным МВД Таджикистана, с момента запуска до начала текущего года порядка 1 млн. нарушителей оштрафованы на сумму свыше 120 млн. сомони.
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