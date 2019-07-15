Ҷавонзани 23-сола, сокини ҷамоати деҳоти Газантараки ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ба гумони даст доштан дар куштори ҳамсараш боздошт шуд.
Тавре маркази матбуоти ВКД Тоҷикистон хабар медиҳад, нимашаби 11 июл ҷавонзан аз ҳиссиёти рашк бо шавҳари 27-солаи худ ҷанҷолу муноқиша мекунад.
“Пас аз ба хоб рафтани ҳамсар ӯ бо корди хоҷагӣ гардани шавҳарашро мебурад, ки дар натиҷа мард дар ҷойи ҳодиса ҳалок шудааст. Далели шайъӣ - корди хоҷагӣ дарёфт ва гирифта шуд”, - омадааст дар хабар.
Зимнан зикр мегардад, ки аз рӯи ин далел парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад.
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