Ҷавонзани 23-сола, сокини ҷамоати деҳоти Газантараки ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ба гумони даст доштан дар куштори ҳамсараш боздошт шуд.

10:25 3 апреля

Зани гунаҳкор ба қатли бераҳмонаи шавҳар ба 23 соли зиндон маҳкум шуд

Тавре маркази матбуоти ВКД Тоҷикистон хабар медиҳад, нимашаби 11 июл ҷавонзан аз ҳиссиёти рашк бо шавҳари 27-солаи худ ҷанҷолу муноқиша мекунад.

“Пас аз ба хоб рафтани ҳамсар ӯ бо корди хоҷагӣ гардани шавҳарашро мебурад, ки дар натиҷа мард дар ҷойи ҳодиса ҳалок шудааст. Далели шайъӣ - корди хоҷагӣ дарёфт ва гирифта шуд”, - омадааст дар хабар.

Зимнан зикр мегардад, ки аз рӯи ин далел парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад.

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