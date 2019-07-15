Все тренера, которые в течение года будут получать зарплату, должны работать в общеобразовательных школах городов Душанбе, Вахдат, Куляб, Истаравшан, районах Дангара, Кушониён, Муъминобод, Вандж и Рушан.
В Будапеште 13 июля подписано соглашение о сотрудничестве между Международной федерации дзюдо (IJF) и Федерации дзюдо Таджикистана, согласно которому IJF обеспечит десять школ вышеназванных городов и районов Таджикистана татами и экипировкой, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.
Кроме того, президент IJF Мариус Визер и глава Федерации дзюдо Таджикистана Нурулло Лоиков договорились, что международная федерация в течение одного года обеспечит зарплатой 10 тренеров, которые будут работать с юными дзюдоистами в 10 общеобразовательных школах республики.
Все шестеро таджикских дзюдоистов, которые участвовали в гран-при Будапешт-2019 с 12 по 14 июля, выступили неудачно и остались без медалей.
Седьмое место среди таджикских дзюдоистов в весовой категории до 90 кг занял Комроншох Устопририён, и это является лучшим показателем среди таджикских борцов.
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