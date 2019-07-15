Блокировка новостных сайтов была одной из основных тем сегодня на пресс-конференции Службы связи Таджикистана.

В частности, был задан вопрос о том, как решается ситуация с блокировкой сайтов и кто блокирует новостные сайты «Авеста» и «Азия-Плюс».

Первый заместитель главы Службы связи Таджикистана Илхом Атоев, сообщил, что они не блокируют сайты, но иногда бывают технические проблемы.

“Вы поймите, интернет, которым мы пользуемся проходит через разные территории, и, я никого не хочу винить, но бывают иногда технические проблемы, проблемы программной системы. Между тем, есть некоторые группировки и структуры, которые занимаются экстремизмом и терроризмом, и деятельность которых запрещена. В соответствии с законом, постановлением, а также решением Верховного суда республики, если об этих организациях идет речь в соцсетях или других изданиях, они должны быть заблокированы. Если такая информация публикуется, то мы обязаны этим заниматься», - сказал он.

Журналисты отметили, что вся сеть находятся под контролем ЕКЦ (Единый Коммуникационный центр), а вычисление корневых путей занимает 3 или 4 минуты.

В связи с этим был задан вопрос, какая работа была проведена по выяснению причин блокировки сайтов.

«Если есть какие-то непонятые вещи, мы можем в рабочем порядке решить совместно. Задача ЕКЦ в данный момент состоит в сборе отчетности о входящих и исходящих трактах (?) передачи. Если вы где-то видите блокировку, сообщите нам», - сказал он.

Мы не совсем поняли, что имел ввиду Илхом Атоев. То есть причина блокировки сайта Asia-Plus остаётся неизвестной.

На официальные запросы медиа-холдинга сотовые операторы и интернет-провайдеры сообщают, что сайт блокируется не с их стороны.

Ранее Служба связи в своем официальном ответе на запрос «Азия-Плюс» также ответила, что «со стороны ЕКЦ (Единого коммуникационного центра, - ред.) доступ к этому сайту не заблокирован».

Между тем, сама редакция «Азия-Плюс» не получала никаких официальных и неофициальных объяснений причины закрытия сайта.

По словам экспертов отрасли, помимо Службы связи блокировку интернет-ресурсов в Таджикистане с недавних пор технически имеют возможность осуществлять и некоторые силовые ведомства.

Независимый новостной сайт «Азия-плюс» подвергается периодическим временным блокировкам уже несколько лет, но он редко был заблокирован так долго: сайт недоступен на территории Таджикистана с 29 ноября 2018 года.

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