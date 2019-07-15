Компания МегаФон Таджикистан запустила новую базовую станцию в джамоате Саразм, Пенджикентского района. Новая «база» получила название «Яккасада» – в честь поселка, где она расположена. Объект связи позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом также жителей близлежащих населенных пунктов.

Новый объект связи был запущен в джамоате Саразм для покрытия надежной связью и скоростным мобильным интернетом основную туристическую достопримечательность Пенджикентского района. Специалисты технического направления провели экскурсию на базовую станцию, в ходе которой связисты рассказали местным жителям, как устроены оптоволоконные линии и почему вместо привычного медного кабеля сейчас чаще используется оптоволокно.

Как узнали участники встречи, данная технология позволяет увеличить надежность сети и свести число обрывов голосовых и интернет-соединений практически к нулю.

«Мы активно реализуем проект по устранению «цифрового неравенства» и считаем, что жители джамоатов должны пользоваться теми же телеком-услугами, что и жители крупных городов. Именно поэтому мы постоянно строим в районах новые базовые станции третьего и четвертого поколений, а также проводим модернизацию ранее установленных здесь объектов. Наша цель – сделать так, чтобы абоненты повсеместно были на связи и получали радость от общения с близкими», – отметил Директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Согдийской области Далер Наимов.

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