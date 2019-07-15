Таджикистанец Кин Исамов, который живет и работает в Лос-Анджелесе, выпустил клип на собственную песню. Впрочем, это не просто песня, а сингл – потенциальный хит. Он «обкатывал» его три года.

Кин занимается программированием, но живет музыкой: пишет, сочиняет, выступает.

В интервью «АП» Cassini – это сценический псевдоним музыканта – рассказал, как сняли первый клип, почему он переехал в США, и как ему там живется.

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