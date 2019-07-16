Сегодня ночью на 69-м году жизни скончался наш коллега, бывший корреспондент «Азия-Плюс», известный таджикский журналист Турко Дикаев.

По словам близких, Турко в последние три дня жаловался на боли в сердце.

Он долгие годы работал корреспондентом различных изданий в Кулябской зоне, в том числе и «Азия Плюс».

После выхода на пенсию стал фотографировать и занимался свободной журналистикой.

По словам коллег, заслуга Турко Дикаева в воспитании молодого поколения журналистов из Кулябской зоны велика, сегодня многие из его учеников работают в крупнейших СМИ республики.

Коллеги и ученики Дикаева особо подчеркивают объективность и честность журналиста.

Он все время говорил: «У журналиста не бывает друга – и это не моя оригинальная мысль. Так уж в жизни складывается, что со всеми необходимо держать дистанцию. Иначе симпатии приводят к необъективности».

В 2005 году Турко Дикаев был признан лучшим журналистом года со стороны ОБСЕ. Несколько раз его признавали лучшим журналистом города Куляба.

Турко объяснял свои победы в различных конкурсах «эффектом информационщика».

«Когда постоянно мелькаешь на всех событиях, инициированных властью, или при различных происшествиях, невольно создается впечатление о вездесущности, оперативности журналиста, - говорил он. - Только информационщик способен запросто встретиться даже с неуловимым для СМИ «интернетовским экзекутором» - руководителем Службы связи правительства РТ Бегом Зухуровым».

Редакция «Азия-Плюс» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.