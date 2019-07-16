Общий объем экспорта электроэнергии в первой половине этого года составил 1 млрд 257,4 млн кВт.ч, сообщил министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода 15 июля на пресс-конференции в Душанбе.

В аналогичном периоде прошлого года поставки таджикского электричества за рубежом были осуществлены в объеме 940 млн кВт.ч.

Он отметил, что за счет проданной соседям в этом году электроэнергии выручено 230 млн. сомони (около $25 млн).

По словам министра, от общего объема экспортированной в первой половине этого года электроэнергии 2,8 млн кВт.ч приходится на компанию Pamir Energy, которая занимается управлением электроэнергетической системой ГБАО. Оставшиеся 1 млрд 254,6 млн кВт.ч поставлены за рубеж.

Таджикская электроэнергия, в основном, экспортируется в Узбекистан и Афганистан, а также в сравнительно незначительных объемах в Кыргызстан.

Согласно достигнутым ранее договоренностям, Таджикистан поставит в этом году за рубеж более 3,2 млрд кВт. ч электроэнергии.

Производство электроэнергии в Таджикистане в первой половине нынешнего года составило более 10,1 млрд кВт.ч, что на 6,5% больше, чем в этом же периоде 2018 года.

Потребители оплатили за электроэнергию 1 млр 276 млн сомони ($135 млн).

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