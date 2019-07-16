Житель района Рудаки задержан сотрудниками милиции по подозрению в изготовлении и обороте фальшивых денег.

Оперативники обнаружили и изъяли у 28-летнего жителя района Рудаки 17,5 тыс. евро.

«Экспертиза показала, что 35 денежных купюр, номиналом 500 евро каждая, являются подделкой. Фальшивые деньги были изготовлены с использованием компьютерного оборудования», - сообщает пресс-центр МВД РТ.

Как он собирался использовать эти деньги и как на него вышли оперативники - не сообщается

По данному факту проводится расследование.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.