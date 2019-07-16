Министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод на пресс-конференции 16 июля сказал, что при этапировании заключенных из Согда в Душанбе 7 июля не были нарушены нормы. Такой ответ прозвучал на вопрос корреспондента «АП» о том, на сколько человек рассчитаны спецмашины для перевозки заключённых.

"Это 3-4 машины, которые специально использовались для этапирования такого числа заключённых. Повторяю, мы не нарушали правил этапирования заключённых. За менее 6 часов поездки мы сделали 6 остановок, чтобы они вышли на свежий воздух, справили свои нужды. Мы обеспечили их водой", - сказал он/

По его словам, в настоящее время все обстоятельства уточняются Генеральной прокуратурой республики.

При этом глава Минюста заявил, что факты о жалобах родственников о том, что у скончавшихся были следы побоев, тоже изучаются комиссией.

«Мы тоже ждём результатов экспертизы и заключения генеральной прокуратуры», – сказал он.

Напомним, 7 июля при этапировании заключенных из Согдийской области в Душанбе на специализированных автомашинах скончались 14 заключенных.

По данным ГУИУН, в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых раздал 3 буханки хлеба 16 заключённым. Через полчаса после его употребления у них началась тошнота, головокружение и рвота. В итоге 14 из 16 заключенных скончались.

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