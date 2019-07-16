Посольство США совместно с МинздравомТаджикистана и Республиканским центром защиты населения от туберкулеза провели в Душанбе мероприятие по достижению программы Агентства США по международному развитию (USAID) по борьбе с туберкулезом и проекта «Вызов туберкулезу» в республике за последние пять лет.

Мероприятие было посвящено вкладу правительства США в сокращении количества случаев заболевания и смертности от туберкулеза в стране.

Программа USAID по борьбе с туберкулезом и проект «Вызов туберкулезу» в сотрудничестве с министерством здравоохранения оказали поддержку в реализации Национальной программы защиты населения от туберкулеза в Таджикистане через предоставление более эффективных и доступных услуг по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза.

Главной целью программы USAID по борьбе с туберкулезом с общим бюджетом в $13,2 млн. и проекта «Вызов туберкулезу» с бюджетом в $3,1 млн является снижение бремени туберкулеза и форм с множественной лекарственной устойчивостью в Таджикистане.

За последние пять лет программа USAID по борьбе с туберкулезом и проект «Вызов туберкулезу» охватили более 860 тыс. человек в общинах по всему Таджикистану ключевой информацией о туберкулезе, медицинским обследованием и поддержкой для лечения туберкулеза.

В рамках программы также обучены около 3500 медицинских и общественных работников новейшим подходам к профилактике и лечению туберкулеза, основанным на потребностях пациентов.

В рамках этих программ также был внедрен электронный регистр больных туберкулезом – это действенный инструмент для медицинских работников и руководителей здравоохранения, которые теперь могут с минимальными ресурсами собирать точные данные для мониторинга, оценки и улучшения услуг по профилактике и лечению туберкулеза по всему Таджикистану.

В 40 районах, охватывающих 70% территории страны, пациенты прошли лечение новыми лекарственными препаратами и по новому укороченному режиму. С декабря 2016 года до первого полугодия 2019 года проект «Вызов туберкулезу» включил более 500 пациентов в новый режим лечения. В настоящее время 100 человек успешно вылечились, остальные продолжают лечение.

Программы USAID по борьбе с туберкулезом и проект «Вызов туберкулезу» являются очередным примером поддержки правительства США, направленной на сотрудничество с Таджикистаном для улучшения здоровья его граждан.

USAID является ведущим агентством правительства США, работающем над ликвидацией крайней бедности в мире и способствующем устойчивым демократическим обществам в реализации своего потенциала.

Техническая помощь USAID Таджикистану ежегодно составляет в среднем $30 млн, и примерно 30% этой суммы направлено на сферу здравоохранения.

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