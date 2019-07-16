В Душанбе прошел «Таджикско-корейский Иннотех Инвест Форум: индустриализация и новая Северная политика». В рамках данного форума прошел ряд встреч, обсуждений и переговоров между широким кругом предпринимателей, а также представителей правительств и других соответствующих министерств двух государств.

Компания Tcell, став инновационным партнером проведения Форума, приняла активное участие в организации и проведении форума, обеспечила международных гостей и участников надежной связью, а также провела презентацию собственного вектора развития: развертывание сети пятого поколения 5G.

Генеральный директор Tcell Озодхон Давлатшоев выступил с презентацией о компании Tcell, ее стратегии и планах развития.

«Tcell является ведущим инноватором в Таджикистане, выполняя обещание предоставлять самые современные технологии для развития таджикского общества. В прошлом Tcell становился первой компанией, представившей технологии 3G и 4G в Таджикистане, и продолжает данную тенденцию внедрением самого новейшего глобального технологического стандарта связи нового поколения – 5G! 5G представляет огромные возможности для развития технологии Интернет вещей (Internet of Things). Внедрение технологии 5G позволит Tcell создать новую технологичную основу для таджикского общества. Эта основа будет заполняться компонентами для развития новых будущих сервисов Tcell, а также поможет развивать сотрудничество с другими разработчиками услуг в стране и за рубежом», - отметил Озодхон Давлатшоев.

В своем обращении, Озодхон также подчеркнул важность международного диалога и проведения подобных встреч на международном уровне: именно на таких площадках зарождаются деловые контакты, которые в последующем приносят пользу развитию экономики стран и обществу в целом.

Развитие цифровой и инновационной сфер является одним из главных приоритетов работы компании Tcell. Развивая инновационный потенциал и используя современные технологические возможности, компания вносит свой вклад в развитие цифровой экономики.

Задачи таджикско-корейского Иннотех Инвест Форума направлены на расширение многостороннего сотрудничества с Южной Кореей в рамках стратегии и инициативы «Новая политика Севера» и в рамках индустриализации Таджикистана, как четвертой цели Национальной стратегии, являющейся частью дальновидной политики Основателя Мира и Национального Единства, Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Главными целями Форума являются привлечение корейских инвесторов к развитию различных сфер и секторов экономики Республики Таджикистан и ознакомление корейских инвесторов с инвестиционной средой и возможностями республики.

В форуме принимали участие более 50 корейских инвестиционных компаний и 100 местных компаний и предприятий. Помимо участие в форуме прошли встречи с руководителями различных ведомств двух стран, двусторонние встречи в формате B2B и подписание документов о сотрудничестве.

Инициатором Форума является Сифат Иннотех Инвест, организаторами Форума стали правительство РТ, министерство иностранных дел РТ, министерство экономического развития и торговли РТ, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, посольство Республики Таджикистан в Республике Корея.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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