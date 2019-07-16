Отдыхающие на пляже Таджикского моря (до 2016 года Кайраккумское водохранилище) СССР, 1975 год.

Мы посчитали, в какую цену обойдётся летний отпуск нашим соотечественникам внутри страны, и сравнили с ценами, которые предлагают компании за туры по популярным туристическим направлениям за рубежом. Так вот, отдыхать в Таджикистане не выгодно.

Цены класса люкс

Мы зашли на сайт somon.tj, чтобы посмотреть на предложения об аренде дач на выходные дни или неделю, и нашли самые разные предложения.

Но много, не значит выгодно. Цены на самые скромные дачи в Варзобе, например, начинаются от 500 сомони, самые роскошные – за 2500 сомони в сутки, в Нуреке – от 700 до 1800 сомони, в Кайраккуме есть несколько очень скромных, небольших доступных вариантов за 250-350 сомони в сутки, но, в основном, цены варьируются от 1300 до 1500 сомони.

Все варианты предложенных дач, как говорится, со всеми удобствами: небольшим бассейном на территории дома, мебелью, оборудованной кухней, системой кондиционирования.

Но, если посчитать общую сумму, которая выходит за неделю летнего отдыха за городом, видно, что она неоправданно высока.

После того, как открылись границы между Таджикистаном и Узбекистаном, большой поток таджикских туристов хлынул в Узбекистан. Так вот, отдыхать в соседней стране тоже дешевле, чем в собственной. Если ехать самому, не через турфирму, поездка обходится совсем дешево – примерно 180 сомони за дорогу, и от 1000 сомони за проживание в хостелах и питание на неделю. Если самому заморачиваться не хочется, можно купить тур. В Bunyod Tour, например, можно приобрести тур в Самарканд и Бухару на пять дней за 1950 и 2700 сомони, соответственно. В первом случае вы останавливаетесь в гостиницах формата home stay на базе завтрака, во втором случае в гостиницах 4* на базе трехразового питания, а также получаете входные билеты на все достопримечательности, которые входят в программу тура. И в том, и другом случае переезд осуществляется на комфортабельных спринтерах, оснащённых кондиционерами.

Только за аренду помещения, в среднем, придётся отдать около 7000 сомони. А сюда ещё нужно добавить расходы на транспорт и продукты питания. Кроме того, вам самим придётся готовить и убираться в доме.

Другой вариант отдыха внутри страны – поездка в санаторий.

Например, «Бахористон», он самый раскрученный в Таджикистане. Здесь вы получите не только полный отдых, освобождение от рутинных обязанностей, вроде готовки и уборки, но также лечебные процедуры, массажи, экскурсии и другие развлечения – кино, бассейн, джакузи, бильярд клуб и тренажёрные залы.

Санаторий Бахористон, Фото alaya-travels.ru

Размещение в гостиничном комплексе санатория стоит, в среднем, от 230 до 300 сомони на человека с условием подселения и от 300 до 450 сомони - без подселения.

Номер люкс на двоих стоит 880 сомони в сутки, а VIP-апартамент на двоих 1600 сомони в стуки. Также можно снять коттедж на четверых за 1500 сомони и VIP-коттедж на шесть человек за 2000 и 8000 сомони.

Все остальные услуги, лечение, развлечения и экскурсии оплачиваются отдельно по прейскуранту. В сумму проживания входит только трехразовое питание, пользование бассейном и общим пляжем, и некоторые процедуры.

Итого в среднем в неделю:

Аренда дачи – 7 тысяч сомони + расходы на питание, транспорт.

Проживание в санатории «Бахористон» – 2800 сомони (мы считали без подселения) + транспорт, лечебные процедуры и другие развлечения.

Зарубежная альтернатива

Туристические компании предлагают провести летний отпуск за рубежом по относительно доступным ценам.

Например, туркомпания Ion Travel предлагает еженедельные туры в Египет по принципу всё включено в пятизвёздочной гостинице от $725 за человека. Туристическая компания King Tour также предлагает более бюджетный вариант отдыха в Египте в гостинице 4* от $630 за человека на 6 ночей и 7 дней.

Эта же туркомпания подготовила туры в Дубай на июль от $650 за человека на базе размещения в гостиничном комплексе Hyatt Place Dubai Al Rigga.

В связи с повышением цен на авиабилеты до Стамбула отдых в Анталии обойдётся чуть дороже.

Как нам объяснили в компании Sky Tour, вылет на самый известный курорт Турции на следующей неделе обойдётся в $1115 с человека на базе гостиницы 4* по принципу всё включено, а при вылете в конце июля - $1050 с человека.

Санаторий Бахористон Фото alaya-travels.ru

Мы также нашли более выгодное предложение на официальной странице Ion Travel в Facebook: 8 дней в 4* отеле Ambassador Plaza за $940 на человека.

Итого в среднем на неделю с человека по принципу всё включено:

Египет - от 5950 сомони

Дубай - от 6500 сомони

Анталия – от 8930 сомони

Нужны дополнительные льготы

Получается, что отдохнуть на популярных курортах за границей по цене выходит почти также, как и, не выезжая из страны, а иногда и дешевле, чем в Таджикистане.

Причём исключительно на лучших условиях: гостиницы 5*, по принципу всё включено, большой выбор туристических достопримечательностей и интерактивных развлечений.

Если даже местным жителям так не выгодно отдыхать в стране, что говорить об иностранных гостях, перед которыми на выбор десятки более привлекательных туристических стран.

В прошлом году в рамках мер, принимаемых в Год развития туризма и народных ремёсел, правительство Таджикистана освободило от налоговых и таможенных льгот предпринимателей, задействованных в создании туристических объектов.

Среди них гостиницы, гестхаусы, хостелы, лечебно-оздоровительные центры, базы отдыха, курорты, туристические комплексы, придорожные пункты обслуживания (мотели), культурные и развлекательные парки, культурно-исторические и религиозные объекты (музеи, объекты паломничества, исторические объекты).

Это хорошая подмога начинающему бизнесу.

Кайраккум pashalena.livejournal.com

А что делать тем, кто уже построил свои курорты и санатории? И таких большинство. Вероятно, есть смысл дать льготы по налогам и им, чтобы они могли снизить стоимость за свои услуги хотя бы до разумных цен. По-другому снизить цены вряд ли удастся. Соответственно и привлечь туристов.

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