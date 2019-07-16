Сегодня Комитет местного развития при правительстве республики провел пресс-конференцию. В ней в очередной раз не принял участие глава комитета Косим Рохбар.

Его заместитель Ёкуб Борон Исмоилзода сказал журналистам, что у председателя комитета важные государственные поручения.

«На все ваши вопросы мы можем ответить сами, а если у вас есть вопросы личного характера именно к руководителю, то непременно передадим», - сказал он.

В отчете замглавы комитета основной упор был сделан на организацию конкурса «Сайри гули лола».

Этот конкурс в соответствии с распоряжением президента страны Эмомали Рахмона будет проводиться в стране с 2019 по 2021 годы. Его целью является возрождение традиций, благоустройство окружающей среды, сохранение достояния природы и привлечение туристов.

По мнению Комитета местного развития, нужно воспитать у населения чувство эстетики путем организации праздников и конкурсов, таких как «Сайри гули лола».

«Это вдохновит население на созидательный труд, и оно в скором времени за свой счет возродит сельскую местность», - сказал Исмоилзода.

В отчете Комитета упоминается и о том, что текущий год является Годом развития сел и, по словам Исмоилзода, во всех районах и городах есть свои программы развития.

Правда, их выполнение составляет от 40 до 80 процентов.

Сегодня в Таджикистане есть 432 сельских органа самоуправления, из которых 62 являются поселковыми советами, 370 – джамоатами. Количество сельских населенных пунктов - кишлаков по всей республике составляет 4 224 единицы.

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