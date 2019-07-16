Сегодня в рамках нового проекта ФАО по повышению потенциала и системы мониторинга ГМО начался семинар, который организован в тесном сотрудничестве с Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан.

Мониторинг воздействия на окружающую среду является важным элементом нормативно-правовой базы для генетически модифицированных организмов (ГМО) в Таджикистане.

Генетически модифицированные культуры все больше внедряются в мировую поставку продовольствия. Опасения, высказанные потребителями и регулирующими органами в разных странах, подчеркнули необходимость надежного и точного тестирования на наличие и количество компонентов ГМО.

Мониторинг ГМО должен позволить компетентным органам соблюдать нормативные требования для одобренных ГМО и предотвращения проникновения неодобренных ГМО в страну. Он также направлен на мониторинг потенциальных воздействий живых измененных организмов (ЖИО) на окружающую среду.

ФАО поддерживает Комитет продовольственной безопасности и стремление укрепить национальный потенциал в мониторинге и контроля ГМО, тем самым способствуя расширению торговли сельскохозяйственной продукции и экономических отношений между Таджикистаном и другими странами.

“Безопасность пищевых продуктов является важной проблемой общественного здравоохранения, - сказал представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев. - Разнообразие продуктов питания стало очень сложным и многокомпонентным. Теперь люди должны определить источник продуктов питания, условия выращивания, а также наличие различных веществ в составе продукта”.

Ожидается, что этот проект будет способствовать достижению важной стратегической правительственной цели, что приведет к улучшению продовольственной безопасности и доступа населения к качественным продуктам питания. Очевидно, что методы обнаружения, идентификации и количественного определения ГМО должны быть улучшены.

Более 25 государственных служащих министерств здравоохранения и социальной защиты населения, сельского хозяйства, Академия наук, Академии сельскохозяйственных наук, Комитета по продовольственной безопасности, Комитета по охране окружающей среды, Таджикского аграрного университета, Таджикского агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции (Таджикстандарт) и частные сектора приняли участие в данном семинаре.

“Укрепление регулирующего потенциала в рамках этого проекта предоставят правительству и широкой общественности больше уверенности в способности страны эффективно управлять постоянно растущим числом биотехнологий”, - добавил Гучгельдыев.

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