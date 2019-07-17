Определился соперник национальной сборной Таджикистана по футболу в финальном матче международного турнира «Hero Interсontinental Cup 2019» в Ахмадабаде.

В решающем матче турнира подопечные Усмона Тошева сыграют со сборной КНДР, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

По итогам группового этапа сразу две команды – Таджикистан и КНДР набрали по шесть очков и в итоге в финальном поединке разыграют главный трофей в Ахмадабаде. Эта встреча состоится в пятницу, 19 июля, на стадионе «EKA Arena» и начнётся в 19:30 часов по душанбинскому времени.

Cборные Таджикистана и Северной Кореи встречались на групповом этапе турнира «Hero Interсontinental Cup 2019». Тот матч 15 июля завершился минимальной победой сборной КНДР – 1:0.

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