Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана вечером 16 июля достали тело молодой девушки из реки Душанбинка в районе рынка «Султони Кабир»

По версии спасателей, девушка совершила самоубийство.

В КЧС сообщили, что она прыгнула с моста по проспекту С. Шерози (район издательства «Шарки Озод») 16 июля ближе к вечеру.

По факту самоубийства Хадисы Табаровой начато расследование.

Сообщается, что погибшая 17-летняя жительница столичного района Фирдавси Хадиса Табарова.

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