Новый грузовой авиарейс, связывающий Урумчи - административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) и столицу Узбекистана Ташкент, был запущен в понедельник, 15 июля.

Грузовой самолет, груженный одеждой и электронной продукцией, произведенной в городе Гуанчжоу на юге Китая и в городе Иу на востоке Китая, вылетел из Урумчи в Ташкент в 16:00 понедельника. Обратный рейс будет заполнен сельскохозяйственной продукцией из Ташкента, сообщает CA-News.

Cообщается, что рейс будет выполняться 5-7 раз в неделю по мере необходимости.

Раньше для перевозки грузов из Китая в страны Центральной Азии на поезде или грузовике нужно было 12 дней. После открытия нового грузового воздушного маршрута время сократится до трех часов.

К настоящему времени Синьцзян открыл 4 международных грузовых воздушных маршрута, в том числе из Урумчи в бельгийский Льеж, Бишкек в Кыргызстане и Алматы в Казахстане.

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