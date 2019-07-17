С двумя бронзовыми медалями сборная Таджикистана вернулась с мировой олимпиады школьников по физике. Медали получили ученик 10-го класса Далер Пиров и ученик 11-го класса Фарахманд Хасанов. Оба учатся в Таджикско-Российском лицее (ТРГИ) "Хотам и ПВ".

Еще один член сборной команды - ученик 11-го класса лицея для одаренных детей Изатулло Юсуфов был награжден грамотой.

Олимпиада проходила 7-15 июля в городе Тель-Авив (Израиль). В ней приняли участие 384 школьника - победители и призеры национальных олимпиад по физике из 78 стран мира. Достойный вклад в общий успех сборной также внесли ученики 10 класса лицея " Хотам и ПВ" Тимур Саломатшоев и Яхье Шамсиев, что позволило сборной Таджикистана занять 43 место в общем зачете.

В ТРГИ отметили, что, как обычно, только слабые экспериментальные навыки и возраст не позволили нашим ученикам занять более высокие места. Средний возраст наших учеников на 2 и более лет меньше, чем у большинства сборных.

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