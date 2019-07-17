Соглашение об образовании совместной компании между ЗАО «Хумо» и Компанией Kaula International cooperation, Соглашение о сотрудничестве между Таджикским национальным университетом и Национальным университетом Инчон, Меморандум о сотрудничестве между ООО Сифат Иннотех инвест и Инновационной Компанией CNK FARMA, и Gayanmiga, соглашение между Kimechon farma и Сифат Фарма, а также Соглашение о сотрудничестве ООО «Гаюр» и GAiA ENERGY по производству LED освещения и другие меморандумы были подписаны в ходе Иннотех Инвест Форума предпринимателей Таджикистана и Кореи, состоявшегося 16 июля в Душанбе.

Форум предпринимателей Таджикистана и Кореи состоялся в рамках официального визита премьер-министра Кореи Ли Нака Ёна в Таджикистан с целью налаживания прямых контактов, активизации торгово-экономических отношений между корейскими предприятиями и инвесторами и таджикским бизнес-сообществом.

В нем приняли участие свыше 300 человек из числа таджикских и корейских предпринимателей, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, компаний сферы хозяйственной деятельности, транспорта и коммуникации, здравоохранения, финансовых и туристических услуг, руководители ряда соответствующих министерств и ведомств Таджикистана и Кореи.

Мероприятие открыли председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода и постоянный комиссар торговой комиссии, замминистра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Канг Мёнг Су.

Стороны отметили, что заинтересованы во взаимодействии торгово-экономических сферах и укреплении взаимного товарооборота.

Было отмечено, За первые пять месяцев прошлого года объем товарооборота между Таджикистаном и Кореей составил $9,3 млн, а за аналогичный период текущего года этот показатель вырос на 3,6% и составил $12,9 млн.

«Такие показатели не удовлетворяют представителей обеих стран, и мы рады максимально привлечь иностранные инвестиции из Республики Корея, поскольку для расширения взаимодействия имеются большие ресурсы, которые стоит развивать до новых уровней делового сотрудничества», - отметил Фаррух Хамрализода.

По словам Канг Мёнг Су, Таджикистана рассматривается в качестве одного из ключевых, важных и стратегических партнеров нового проекта по сотрудничеству Кореи с евразийскими странами

«Можно прогнозировать, что наши отношения ожидает позитивное будущее: посредством нового пути сотрудничества «Северное направление», Корея будет наращивать многовекторные связи с евразийскими странами, в том числе и с Таджикистаном», - отметил Канг Мёнг Су.

Таджикский экономист Ильхомиддин Махмадиев уверен, что Корея имеет заметный след в истории промышленности Таджикистана.

«За очень короткое время Корея смогла добиться очень значимого рывка в экономике, прежде всего в развитии промышленности – IT-технологиях, автомобильной промышленности, фармацевтике и других отраслях. И если мы будем привлекать инвестиции Кореи, разумеется, у нас будут созданы новые рабочие места, что отвечает новой стратегии индустриализации нашей страны», - сказал он.

По его словам, таджикская экономика нуждается в больших инвестициях, а сегодня стало известно, что Корея выбрала «Северное направление» своей инвестиционной экономической политикой. На вопрос, чем эта стратегия могла бы быть полезной Таджикистану, эксперт ответил:

«Под «Северным направлением» имеется в виду северо-запад, то есть не морские пути, а сухопутные сообщения, которые смогут дать новый вектор развития для корейского бизнеса. Стратегия эта будет охватывать и ЦА, потому что корейский бизнес хочет войти в рынок региона, укрепиться и поделиться своими инновациями, возможностями создания новых рабочих мест и новых продуктов», - отметил он.

Стоит отметить, что Корея – одна из стран, которая одной из первых внедрила сеть 5G, что представляет огромные возможности для развития технологии Интернет вещей.

Они представляет собой соединение автономных девайсов и сенсоров в сеть, чтобы они могли «общаться» друг с другом без вмешательства человека.

5G заложит основы для развития «умного», взаимосвязанного общества, состоящего из «умных» городов, «умных» домов, систем удаленного образования и медицины, и многих других инноваций, который сделают нашу жизнь легче и интереснее.

Впервые в Таджикистане лицензию на внедрение 5G получила компания Tcell, которая будет внедрять сеть в Таджикистане уже к 2020 году совместно с корейскими коллегами.

- Эта технология предназначена не только для сотовой связи, но и общения между «умными» девайсами - автомобили, бытовая техника, все, что нас окружает, - сказал гендиректор компании Tcell Озодхон Давлатшоев. - То есть сидя дома или на работе, вы можете следить за детьми в школе, управлять домашней техникой. На пальцах руки можно посчитать страны, которые перешли на сеть 5G, которая служит формированию новой цифровой культуры. Это сложная комплексная технология, поэтому будет внедрена в стране частично уже до конца года».

Особо стоит отметить, роль сети 5G и внедрения умных решений в государственное управление и оказание электронных сервисов населению.

- Наша компания занимается разработкой программного обеспечения для Государственных организаций и внедрением цифровизации во все сектора экономики. И в течение 3 дней до и в течение форума мы тесно работали с корейскими предпринимателями, и надеемся, что будем налаживать с ними связи уже на регулярной основе и тот опыт, который корейские компании приобрели за последние 20-30 лет экономического развития, мы сможем постепенно внедрять в Таджикистане, - сказал Бехзод Муродов, заместитель директора компании "Сифат Иннотех инвест", которая выступила с инициативой проведения данного Форума и выступила спонсором мероприятия.

В заключение форума состоялись переговоры В2В между деловыми кругами Таджикистана и Кореи, компаниями, занимающимися горнодобывающей промышленностью, фармацевтикой, здравоохранением, развитием сельского хозяйства, связи и др.

"Таджикско-корейский Иннотех Инвест Форум, проведенный в дни официального визита премьер-министра Кореи в Таджикистан, стал прочным и перспективным мостом между предприятиями Кореи и Таджикистана. Наша компания поддерживая тот вектор, который определил Лидер нации уважаемый президент Эмомали Рахмон в своем выступлении перед парламентом страны, вектор на индустриализацию и Сифат Иннотех инвест намерена регулярно проводить бизнес-форумы с приглашением предпринимателей, стран в которых особо развиты инновации и технологии. Миссией нашей компании является "Цифровой Таджикистан" и все наши действия направлены на внедрение цифровых решений, упрощения прохождения государственных процедур, внедрения технологий, которые облегчат получение государственных услуг населением Таджикистана. Мы рады, что идея проведения Форума была поддержана полностью со стороны правительства Таджикистана, что говорит о всё более тесном и эффективном развитии государственно-частного партнёрства и это принесет значительные результаты для всех сторон", - отметила директор компании "Сифат Иннотех инвест" Манижа Мухаммад.

В этот же день компании сразу же после Форума продолжили двухстороннее общение в отеле Хилтон, который также является партнёром мероприятия.

Некоторые компании после обеда начали посещать офисы своих таджикских партнёров и планировать уже новые встречи и подписание новых соглашений. Ряд компаний выехали в соседние с городом районы для ознакомления с деятельностью таджикских предпринимателей.

Корейские партнёры были восторжены организацией форума

"Прекрасный Душанбе, большие возможности в Таджикистане. Это был позитивный вызов и Форум отлично организованный SIFAT INNOTECH INVEST, особенно в лице нашего таджикского партнера Манижи, которая имеет сильную страсть к развитию Таджикистана", - сказал представитель Кореи в СЭЗ Дангара Sim Jeabok.

Мероприятие было организовано Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, инициатором и спонсором выступила компания Сифат Иннотех инвест. Компания Tcell - первый и единственный 5G оператор страны - выступил платиновым партнером форума.

Проведение данного мероприятия также поддержали компании "Тачинвест", ТПП, Компания "Авесто групп", «ТАЛКО».

Вечером 16 июля компания Сифат Иннотех инвест и Тселл организовали для предпринимателей Кореи и Таджикистана праздничный ужин "Шоми Дусти" в Комплексе "Кохи Малика". Гости, многие из которых впервые приехали в нашу страну, были восхищены природой Таджикистана и гостеприимством народа. На праздничном вечере вместе с прекрасной музыкой и песнями от певицы Юлии Богдановиче, исполнением великолепных национальных танцев группы "Падида" был организован показ коллекции известного таджикского дизайнера Нафисы Имран.

Уже в ближайшее время компания Сифат Иннотех инвест планирует проведение таджикско-арабского бизнес Форума, в котором примут участие более 70 компаний из арабских стран, которые проявляют все больший интерес к инвестированию в Таджикистан, что стало особо заметно после того, как в Таджикистан съехались лидеры стран Азии на прошедшем в мае саммит стран Азии.

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