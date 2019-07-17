Таджикистан и Афганистан достигли договоренности относительно строительства железной дороги, которая свяжет две страны с Туркменистаном.

Данный вопрос был обсужден в начале текущего месяца в Душанбе на очередном заседании таджикско-афганской Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил первый замминистра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода 17 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в настоящее время совместная таджикско-афганская рабочая группа ведет работу по подготовке соглашения.

По его словам, до конца лета данный документ должен быть подписан и начнутся работы относительно финансирования проекта.

Маршрут будущей железной дороги уже согласован сторонами. Он будет пролегать от района Джалолиддина Балхи до Нижнего Пянджа и далее до афганских Шерхан Бандар - Кундуз - Мазори Шариф – Шибиргон – Андхой – Окина.

Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.

Таджикистан с использованием данной дороги мог бы выйти на международные железнодорожные пути в обход Узбекистана, который в то время под различными предлогами препятствовал движению таджикских грузовых поездов через свою территорию.

Первую очередь этой дороги - Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) - запустили в конце 2016 года при участии президентов двух стран.

Однако, правительство Туркменистана не одобрило подписанный Таджикистаном и Афганистаном протокол о дальнейшей реализации проекта по строительству железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Между Таджикистаном и Афганистаном существовали спорные моменты по выбору маршрута этой дороги через территорию Афганистана. Были предложены два маршрута. Протяженность короткого маршрута, который предложил Таджикистан, составляет 160 километров. Предложенный афганской стороной маршрут составлял свыше 500 километров.

В итоге сторонам удалось договориться и подписать соответствующий протокол. В 2014 году они направили его на подписание правительству Туркменистана.

Также оставалось под вопросом строительство таджикско-афганского участка в связи с ситуацией на афганской территории: Азиатский банк развития, который ранее взял на себя финансирование прокладки афганского участка этой дороги, приостановил поддержку этого проекта из-за напряженной обстановки в соседней стране.

Ранее АБР выделил $9 млн. грантовых средств для разработки технико-экономического обоснования будущей железной дороги.

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