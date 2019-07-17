Сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022, по итогам которой своих соперников по группе F узнала национальная сборная Таджикистана.
По итогам жеребьевки сборная Таджикистан сыграет в одной группе с командами Японии, Кыргызстана, Мьянмы и Монголии.
Первый матч в отборочном турнире ЧМ-2022 наша сборная проведет 5 сентября против сборной Кыргызстана. Эта встреча состоится в Душанбе.
Отборочный турнир определит участников ЧМ-2022 в Катаре от АФК. Сборная Катара также будет принимать участие в турнире, но для неё он будет играть роль отбора на Кубок Азии 2023.
В финальный турнир выйдут 4 команды, ещё одна команда будет участвовать в межконтинентальных стыковых матчах, и сборная Катара уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.
Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2023 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).
В третий этап отбора к Кубку Азии напрямую проходят: худшие 4 команды из занявших вторые места; команды, занявшие третьи места, лучшие 4 команды из занявших четвёртые места.
Худшие 4 команды из занявших четвёртые места, а также команды, занявшие пятые места, сыграют в дополнительном раунде плей-офф в два этапа. 8 победителей этого раунда пройдут в третий раунд отбора к Кубку Азии.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Ташкенте могут внедрить систему распознавания лиц
Будет жарко. В Таджикистан придет сухой циклон с Ирана
Tcell возмещает деньги за оформление паспорта нового образца!
Компания «Сегандж» догоняет дочку «Газпрома» по поставкам ГСМ в Таджикистан
Замахнулись на "Игру престолов". В Узбекистане снимут сериал об истории народов Центральной Азии
Антимонопольная служба Таджикистана сообщила, почему повысятся тарифы на электроэнергию
Железную дорогу Таджикистан-Афганистан-Туркменистан все же будут строить
Китай даст $30 млн на реконструкцию дороги от Калаи Хумба до Рушана
Предприниматели Таджикистана и Кореи подписали более 10 соглашений о сотрудничестве и Меморандумов о взаимопонимании
Туркменистан так и не разрешил транзит таджикских грузов через свою территорию
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста